(Görüntülü) Engelli çocukları mutlu ettiler

Tezcan SOLMAZ DÜZCE, (DHA) DÜZCE İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan etkinlikle, Yeşil Düzce Özel Eğitim ve Uygulama Merkezi öğrencileri polis motosikletleri, jandarma köpekleri ve jandarmaya ait ekip araçlarını tanıma fırsatı yakaladı. Ayrıca öğrenciler araçlara binerek siren çalıp, anons yaptı. Düzce İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü\'nün desteği ile engelli öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi. Etkinliğe katılan Yeşil Düzce Özel ve Uygulama Merkezi\'nde eğitim gören engelli öğrenciler gönüllerince eğlenme fırsatı yakaladı. Engelli öğrenciler ilk olarak jandarma devriye aracına bindi. Aracın sirenini çalan öğrenciler, anons yaptı. Polis motosikletlerine de binen öğrenciler daha sonra Düzce İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan uyuşturucu, bomba ve kayıp şahıs arama özelliği olan köpeklerin gösterilerini izledi. İl Jandarma Komutanı Kıdemli Jandarma Albay Mustafa Çetinkaya, Bugün Yeşil Düzce Engelliler Okulu\'nun çocuklarına farklı bir gün yaşatmak, hem polisimizi hem jandarmamızı onlara tanıtmak amacıyla böyle bir etkinlik yaptık. Biliyoruz ki bugün onlar için unutulmaz bir gün olacak. Sağ olsun İl Emniyet Müdürümüz Hüseyin Deniz motosikletli ekipleri ile bize katkıda bulundu. Güzel bir faaliyet oldu. Bu faaliyetleri devam ettireceğiz ve onlarda bir farkındalık oluşturmaya çalışacağız. dedi. İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, çocuklardan daha çok kendilerinin mutlu olduğunu ifade ederek, Komutanımıza, il milli eğitim müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Bu konuda farkındalık oluşturmak bir yana tabi o yönü de var, bizim mesleğimiz açısında da baktığımızda gün boyu yaşamış olduğumuz stresli olaylara birazcık olsa ara vermek adına iyi geldi. Biz sadece çocukları mutlu etmek dına değil, bizlerde mutlu oluyoruz. Bunun böyle de bir yönü var. diye konuştu. İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ise, Aslında jandarmanın ve polisin motorları, köpekleri, araçlar hepimizin merak ediyoruz, sadece burada ki çocuklar değil. Benim de aletlerle, motorlara oynayasım geldi. Komutanımıza, emniyet müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz burada gerçekten çok mutlu oldular. Onların gözlerindeki ışığı görmek, bir parça mutluluklarını görmek bizim amacımız bu zaten. dedi.