(Görüntülü) Engelli çocuklar yararına İndirimli Alışveriş Festivali

İSTANBUL, (DHA)- Venezia Mega Outlet, engelli ve yetim çocuklar yararına düzenlenen indirimli alışveriş festivaline ev sahipliği yaptı. Geçtiğimiz dönemde birçok noktada on binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen Zyfest İndirimli Alışveriş Festivali’nin dokuzuncusu Venezia Mega Outlet’te gerçekleşti. Beyaz Ay Derneği adına Zeynep Turan Zyfest iş birliği ile Venezia Çarşı Pazar katında düzenlenen İndirimli Alışveriş Festivali’ne ünlü isimler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tekstilden aksesuara, çocuk ve bebek ürünlerinden ev eşyasına kadar birçok ürünün bulunduğu ve 100’ün üzerinde satışçı ile gerçekleşen festival, 9 Aralık tarihine kadar devam edecek. “ELDE EDİLECEK GELİRLE ENGELLİ ÇOCUKLAR İÇİN MUTFAK ATÖLYESİ AÇACAĞIZ” Festivali organize eden Zeynep Turan, engelli ve yetim çocuklar yararına düzenledikleri dokuzuncu festival olduğunu vurgulayarak, fikrin bir hayalle ortaya çıktığını söyledi. Korunmaya muhtaç çocukları da ev sahibi yapmak istediğini dile getiren Turan, “Beyaz Ay Derneği bize bir proje hazırladı. Spor salonu yapabiliyoruz, hidroterapi havuzu yaptık. Engelliler için bilgisayar sınıfları açtık. Tekerlekli sandalye yardımı yaptık. Müzik atölyesi açtık. Burada gerçekleştirdiğimiz proje ile de mutfak atölyesi yapmak istiyoruz. Engelli çocukların motor gelişim kaslarında sorunlar yaşanıyor. Onlar kendilerini daha rahat hissedebilsin ve hareket edebilsinler diye mutfak atölyesi açacağız. Venezia Mega Outlet’i de konsept olarak kendimize çok uygun bulduğumuz için tercih ettik” dedi. Festivalin 9 Aralık Pazar gününe kadar devam edeceğini ifade eden Turan, “Giyimden aksesuara, kadına dair bütün ürünler var. Alışveriş yapmayı seven tüm hanımları bekliyoruz. Bu projelerimiz inşallah devam edecek. Herkesin desteğini bekliyoruz” diye konuştu. Girişlerin ücretsiz olduğu festivalde, ziyaretçiler yüzde 40\'a varan indirimle alışveriş yapabiliyor.