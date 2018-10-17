(Görüntülü) Enflasyonla mücadele için maaşının bir kısmını devlete bağışladı

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Menderes Belediyesi\'nde Hukuk İşleri Birim Amiri olarak çalışan 36 yaşındaki Hakan Tekin, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak\'ın \'Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı\'ndaki söylemlerinden etkilenerek, maaşının yüzde 10\'unu Hazine ve Maliye Bakanlığı\'na yatırdı. İzmir\'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan, Menderes Belediyesi Hukuk İşleri Birim Amiri Hakan Tekin, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak\'ın geçen salı günü düzenlenen \'Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı\'nda, firmalara seslenip ürünlerde yüzde 10 indirim kampanyasına destek vermelerini istemesi ve vatandaşlara da bu mücadeleye sahip çıkmaları gerektiğini belirtmesi üzerine, maaşının yüzde 10\'luk kısmını Hazine ve Maliye Bakanlığı\'na yatırdı. Devletin tüm kolluk güçleriyle kendisini koruduğunu, kolladığını, kendisinin de devleti koruyup koruması gerektiğinde bunu yapmak için bir an bile düşünmeyeceğini belirten Tekin, \"Biz bu devletin okullarında okuduk, bu devletin yurtlarında kaldık ve bu devletten maaş almaktayız. MAAŞININ YÜZDE 10\'UNU HAZİNEYE BAĞIŞLADI Bakanımız Berat Albayrak\'ın yaptığı çağrı, beni çok etkiledi ve ben de ekonomik olarak ülkemize oynanan oyunların üstesinden gelirken, devletimize bir parça katkı olsun diye maaşımın yüzde 10\'luk kısmını Hazine Bakanlığı\'na bağışladım. Hazreti İbrahim\'in ateşine su taşıyan karınca misali, tarafımı ve safımı belli etmiş oldum. Ülkemizin üzerine oynanan oyunlar inşallah son bulur. Bizim bu ülkeye bir borcumuz var, biz bu ülkede doğduk ve bu ülkede öleceğiz. Bu ülkede bir sıkıntı varsa elimizden geleni yapmak boynumuzun borcudur\" dedi. Tekin, devletin enflasyonla yaptığı mücadeleyi, firmaların yanı sıra şahısların da önemsemesi ve bu uğurda ellerinden gelen ne varsa, küçük büyük demeden yapmaları gerektiğini söyledi.