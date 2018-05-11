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(Görüntülü) Emniyet Müdürü, otostop yapan genci makam aracına aldı

ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, otostop yapan doğuştan zihinsel engelli İsmet Fidan'ı (22) makam aracına aldı

11 Mayıs 2018 19:54

ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, otostop yapan doğuştan zihinsel engelli İsmet Fidan\'ı (22) makam aracına aldı. Turanlı, sigara içtiğini öğrendiği Fidan\'dan, bu alışkanlığını bırakmasını istedi. Zonguldak Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, toplantıya giderken, yol kenarında otostop yapan, engelli İsmet Fidan\'ı gördü. Turanlı, makam aracını durdurup, gencin binmesini istedi. Sohbet etmeye başladığı Fidan\'ın sigara içtiğini öğrenen Turanlı, bu alışkanlığını bırakması konusunda söz verdirdi. Engelli genci gideceği yere bırakan İl Emniyet Müdürü Turanlı, bu sırada sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı. Turanlı, \"Bu uşağı yolda bulduk, güzel uşak, iyi uşak. Ereğli Belediyespor\'da futbol oynayan geleceği parlak bir kardeşimiz. Engelliler Haftası kapsamında bu bize bir tevafuk oldu. Güzel bir insanı tanıma fırsatımız oldu. Ama kötü bir alışkanlığı var, o da sigara içiyor. Bu sigara işini bırakırsa ben de 1 yıl boyunca yardımcı olacağım. Ama bunu da hep beraber takip edeceğiz. Buradan kameradan söz versin, İsmet kardeşimizi de sigarayı bırakanlar kulübüne davet ediyoruz\" dedi. Emekli, engelli babanın oğlu olduğu belirtilen İsmet Fidan ise Zonguldak Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı\'ya teşekkür etti.

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