(Görüntülü) Emirhan toprağa verildi, bilgisayarında 'Mavi Balina' incelemesi yapılacak

Mehmet BULDU/GEMLİK,(Bursa),(DHA) - BURSA\'nın Gemlik ilçesinde birbirine bağladığı atletlerle kendisini doğalgaz borusuna asarak intihar eden Emirhan B.(12) gözyaşları arasında toprağa verildi. Polis, çocuğun ölümünün ‘Mavi Balina’ oyunu ile ilgili olup olmadığını incelemek üzere bilgisayarına el koydu. Olay, dün akşam saatlerinde Osmaniye Mahallesi Sümer Sokak’ta meydana geldi. Gazi İlkokulu 7\'nci sınıf öğrencisi Emirhan B.nin odasına giren ailesi, korkunç bir manzarayla karşılaştı. Aile, Emirhan B.\'yi birbirine bağladığı atletlerini ip haline getirerek, doğalgaz borusuna asılı halde buldu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekibi, Emirhan B.\'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Çocuğun cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Emirhan B.\'nin cenazesi bugün Gemlik Merkez Camii\'ne getirildi. Bir fabrikada işçi olarak çalışan baba Ahmet B. ayakta durmakta zorlanırken, fenalaşan anne Özlem B. hastaneye kaldırıldı. Cenaze törenine Belediye Başkanı Refik Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Abdülkadir Yüce, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Duran ile STK temsilcileri ve acılı aile ile yakınları katıldı. Okul arkadaşları ve öğretmenlerinin de cenazesinde hazır bulunduğu Emirhan B., öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi. Polis, olayla ilgili inceleme yapmak üzere Emirhan B.\'nin bilgisayarına el koydu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.