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(Görüntülü) Emine Erdoğan, büyükelçi eşleri ile öğle yemeğinde bir araya geldi 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kadın büyükelçiler ve büyükelçi eşleri ile öğle yemeğinde bir araya geldi

17 Ağustos 2018 00:03

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın eşi Emine Erdoğan, Kadın büyükelçiler ve büyükelçi eşleri ile öğle yemeğinde bir araya geldi.  Emine Erdoğan ve misafirleri Osmanlı Saray Sultanları Sergisini de  ziyaret etti. 

 

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanEmine Erdoğan KadınErdoğanOsmanlı Saray Sultanları Sergisini
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