(Görüntülü) Emine Erdoğan Bezmialem Valide Sultan söyleşine katıldı

Haber: İSTANBUL,(DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın eşi Emine Erdoğan, Bezmialem Valide Sultan Söyleşisi\'ne katıldı. Dolmabahçe Sarayı Meşkhane Salonu\'nda Emine Erdoğan\'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, Osmanlı tarihinde en çok vakıf kuran kadın olarak bilinen Sultan Abdülmecid\'in annesi Bezmialem Valide Sultan\'ın hayatı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arzu Terzi tarafından tüm yönleriyle anlatıldı. Toplantının sonunda davetlilerle sohbet eden Erdoğan, vakıf kuran hayırsever kadınların örnek olması gerektiğini ifade etti. Toplantıya Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay , Ayşe Cevahir, Demet Sabancı Çetindoğan, Leyla Alaton, Hülya Koçyiğit, Demet Şener aralarında bulunduğu iş, sanat ve akademi dünyasından isimler katıldı. Emine Erdoğan\'ın, benzeri tarih ve kültür sohbetlerine ev sahipliği yapmaya devam edeceği öğrenildi. Programda ayrıca İstanbul Üniversitesi Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi (OMAR) mensupları, Bezmialem Valide Sultan\'ın yaşadığı döneme ait musiki eserlerinin yer aldığı mini bir konser verdi.