(Görüntülü) Emekli uzman çavuş, kardeşi ve eniştesini öldürdü

Cevdet ŞEN / BERGAMA (İzmir), (DHA) İZMİR\'in Bergama ilçesinde, emekli uzman çavuş A.R.A. (Ali Rıza Avcı) (55), kardeşi Nesrin Cengiz (43) ve eniştesi Taner Cengiz\'i (44) beylik tabancasıyla öldürüp, polise teslim oldu. Gaziosmanpaşa Mahallesi Seyfi Bey Sokak\'taki iki katlı bir binanın üst katında annesi ile yaşayan emekli uzman çavuş A.R.A., bugün saat 11.00 sıralarında alt kattaki kardeşi Nesrin Cengiz ve eniştesi Taner Cengiz\'in yaşadığı daireye indi. İddiaya göre A.R.A. ile bir kahvehanede garson olarak çalışan eniştesi Taner Cengiz arasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine A.R.A., belinden beylik tabancasını çıkartıp, eniştesine doğrultu. Bu sırada aynı odada 8 yaşındaki oğlu K.A.C. ile oturan Nesrin Cengiz, eşi Taner Cengiz\'i korumak için ağabeyinin önüne geçti. Ağabeyi A.R.A.\'nın tabancasından çıkan kurşunla göğsünden vurulan genç kadın olay yerinde yaşamını yitirdi. A.R.A., daha sonra tabancısını peş peşe 6 el daha ateşleyip, eniştesini de başı ve göğsünden vurup, öldürdü. A.R.A., olaydan sonra Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne gidip, \'Kardeşim ve kocasını öldürdüm\' diyerek, teslim oldu. Bunun üzerine söz konusu adrese 112 Acil Servis ekipleri ile giden polis, içeri girdiklerinde çiftin çocukları K.A.C.\'yi cesetlerin başında ağlarken buldu. K.A.C., sakinleştirilip, yakınlarına teslim edildi. Cengiz Çifti\'nin cesetleri ise polis ve savcının olay yerindeki incelemelerini ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi. Polisi soruşturma başlatırken, bekar olan ve psikolojik sorunları bulunduğu ileri sürülen A.R.A.\'nın işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi.