(Görüntülü) Emekli öğretmen 5. kattan düştü

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK-(KOCAELİ)(DHA) KOCAELİ\'nin Gölcük ilçesinde emekli öğretmen Halime Baysal oturduğu apartmanın 5. katında bulunan havalandırma boşluğundan dengesini kaybetmesi sonucu düşerek ağır yaralandı. Olay Yalı Mahallesi Leyla Atakan Caddesi\'nde meydana geldi. Aktaş-2 adlı apartmanda oturan emekli öğretmen Halime Baysal binanın 5.?inci katında dengesini kaybederek havalandırma boşluğuna düştü. Bina sakinlerinin sesi duyması üzerine polis ve 112 sağlık ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri düşen Halime Baysal\'ı binanın havalandırma boşluğundan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralanan emekli öğretmen Gölcük Necati Çelik Devlet hastanesine kaldırılırken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.