(Görüntülü) Elazığ'da, Jandarma teşkilatının 179'uncu kuruluş yıl dönümü kutlandı

ELAZIĞ İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Jandarmanın 179\'uncu kuruluş yıldönümü nedeniyle kutlama programı düzenlendi.

Elazığ Jandarma Tabur Komutanlığında düzenlenen törene, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, 8\'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ve davetliler katıldı. Törende bir konuşma yapan Elazığ İl Jandarma Komutanı Necip Çarıkcıoğlu, \"Bugün mensubu olmaktan gurur duyduğumuz jandarma teşkilatının 179\'uncu kuruluş yıldönümünü gururla kutluyoruz. Jandarma, kuruluşundan bu zamana kadar milletimizin güvenine mazhar olmuş, Türkiyemizin bölünmez bütünlüğünü koruması ve milletimizin güvenliğini sağlamak gibi göstermiş olduğunu mücadele ile her zaman takdir kazanmıştır. Jandarmamız günlük yaşamın her alanında, gece gündüz demeden, halkımızın hizmetinde olmuştur. Bundan sonra da olmaya devam edecektir.\"dedi.

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım ise jandarmanın köklü bir teşkilat olduğunu belirterek, \"Ne kadar büyük bir mirasa sahip olduğunu biliyoruz. Jandarmamız çok şerefli bir görev yapıyor. Dünya\'nın en değerli coğrafyasında böyle şerefli bir görevi taşıyorlar. Ayrıca şerefli bir milletin bağrından çıkarak, onlara hizmet ediyorlar. Sadece bu ülke insanına değil dünyaya hizmet ediyorlar. Nerede bir sıkıntı varsa oraya koşan ve el uzatan bir jandarma teşkilatımız var.\'dedi.

Konuşmaların ardından Jandarma teşkilatına bağlı narkotik köpekler gösteri düzenlerken, bomba imha ekipleri ise son teknoloji ile donatılmış ekipmanlarını tanıttı.