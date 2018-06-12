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(Görüntülü) El arabalı kasa hırsızları yakalandı

Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA) SULTANGAZİ'DE bir eve giren 4 kişi, içinde 120 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve 10 bin lira para bulunan kasayı kağıt toplamak için kullanılan el arabasıyla çaldı

12 Haziran 2018 20:04

Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA) SULTANGAZİ\'DE bir eve giren 4 kişi, içinde 120 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve 10 bin lira para bulunan kasayı kağıt toplamak için kullanılan el arabasıyla çaldı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, geçtiğimiz ay Esentepe Mahallesi 2385 Sokak 22 numarada 17.29 sıralarında meydana geldi. Kağıt toplamak için kullanılan el arabasıyla bir eve gelen 4 kişi, içerisinde 120 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve 10 bin lira para bulunan kasayı çaldı. Kasayı daha sonra yanlarında getirdikleri kağıt toplamak için kullanılan el arabasına koyan hırsızlar olay yerinden hızla uzaklaştı. Hırsızların kaçış anları çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği\'ne bağlı ekipler, zanlıları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Ekipler, yapılan çalışma sonucu güvenlik kameraları ve görgü tanıklarının bilgileri doğrultusunda 4 zanlının kimliklerini tespit etti. Polis ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda F.İ (14), M.E.Ş (15), Ş.T\'yi (15) saklandıkları adreslerde yakalayarak gözaltına aldı. Diğer firari şüpheli 20 yaşındaki Ö.Ş\'nin de yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Zanlıların yaşlarının 18\'den küçük olmaları nedeniyle İlçe Çocuk Büro Amirliği\'ne teslim edildi.

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