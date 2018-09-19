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(Görüntülü) (ek bilgi ve görüntülerle) KAĞITHANE'DE AVM'DEKİ SİLAHLI KİŞİ İKNA EDİLDİ

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Hasan YILDIRIM  - Taner YENER - İSTANBUL DHA Kağıthane'de bulunan bir AVM'deki silahlı kişi polis tarafından ikna edildi

19 Eylül 2018 19:08

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Hasan YILDIRIM  - Taner YENER - İSTANBUL DHA
Kağıthane\'de bulunan bir AVM\'deki silahlı kişi polis tarafından ikna edildi.
Edinilen bilgiye göre AVM\'ye gelen Y.A., dolandırıldığını iddia ederek yemekhane ve kafetaryaların bulunduğu bölümde silahını çıkardı. Elinde silah bulunan kişiyi gören güvenlik görevlileri durumu polise bildirdi. AVM\'ye çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Özel harekat ekipleri de buraya geldi. Polis ekiplerinin ikna çalışması uzun süre devam etti. Zaman zaman AVM\'nin teras bölümüne çıkan kişi, polise teslim oldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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