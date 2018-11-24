(Görüntülü) Ehliyeti olmayan sürücü otomobilinin çekilmemesi için dil döktü

DÜZCE, (DHA) - DÜZCE\'de, polisin uygulaması sırasında ehliyetinin olmadığı belirlenen sürücü otomobilinin çekilmemesi için dakikalarca polise dil döktü. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı asayiş ve trafik şubesi ekipleri Rıhtım Caddesi üzerinde uygulama yaptı. Uygulama sırasında araçlar durdurularak kontrol edildi. Aracı durdurulan İ.K. polisin Ehliyetin yok mu sorusuna, Yok, 3 gün önce yaptığınız uygulamada şu ağabey ehliyetimi aldı dedi. Yapılan kontrollerde İ.K.\'nın ehliyetinin bulunmadığı, söylediğinin gerçek olmadığı tespit edildi. İ.K. polislerin aracının çekilmesi için çekici çağırdığını öğrenince dakikalarca polise dil dökse de başarılı olamadı. Ehliyetsiz sürücünün aracı otoparka çekilirken, cezai işlem uygulandı.