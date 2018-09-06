(Görüntülü) Eğitim gördüğü bugünkü Kongre Müzesi'nin maketini yaptı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta emekli Orhan Meyveci (65), bugün Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi olarak kullanılan, yıllar önce eğitim gördüğü, tarihi 4 Eylül Sivas Kongresi\'ne ev sahipliği yapan Sivas Erkek Lisesi\'nin maketini yaptı. Meyveci, kontrplak kullanarak Türkiye\'nin çeşitli illerindeki tarihi mekanların da maketlerini yaparak evinde muhafaza ediyor. Meyvaci\'nin başarılı çalışmaları dikkat çekiyor.



Sivas\'ta yaşayan esnaf emeklisi 5 çocuk babası Orhan Meyveci, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Heyet-i Temsiliye tarafından 2 Eylül-18 Aralık 1919 tarihleri arasında \"Milli Mücadele Karargâhı\" olarak kullanılan ve lise yıllarınında geçtiği Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi\'nin maketini yaptı. 5 yıl önce esnaflıktan emekli olduktan sonra evde oturmaktan sıkılan ve arayış içerisine giren Meyveci, internetten İstanbul\'da bulunan Dolmabahçe Camisini gördü. Caminin fotoğraflarını internetten indirerek mühendis gibi çizimlerini yapan Meyveci, caminin maketini yaptı. Daha sonra yine İstanbul\'da bulunan Kız Kulesinin maketini yapan Meyveci, Sivas\'ta hem bir dönem lise öğrenimini gördüğü hem de Milli Mücadeleye 108 gün karargahlık yapan Atatürk Kongre ve Etnoğrafya Müzesi\'nin çizimlerini yaparak çeşitli malzemelerle yapımına başladı. Meyveci, yaklaşık 3 ay çalışarak maketin yapımını tamamladı. Meyveci, yaptığı bu maketi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hediye etmek istediğini söyledi.



\'EVDE Kİ MALZEMELERLE YAPTIM\'



Evde bulunan çeşitli malzemeleri kullanarak maketi yaptığını ifade eden Meyveci, \"İlk yaptığım eser Dolmabahçe cami sonra Kız Kulesi daha sonra bir zamanlar lise okuduğum Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi, sonra İzmir Saat Kulesi ve en son Üsküdar\'da ki Ahmet Afif Paşa yalısı. Bu yalı şuan yandı, yerine başka bir yalı yapıldı. Resmini buldum ve çok hoşuma gitti onu yapmaya çalıştım. Kongre Binasına 3 ay uğraştım. Ön kısmı dolgu taş malzemeden ahşap sıva olduğu için gardropların arkasında bulunan beyaz renkli malzemeden kullandım. Arka taraf kuzey olduğu için tamamen kontrplak. Arka taraf kesme taştan yapıldığı için ona benzemesi için kontrplaktan yaptım. Ben lise yıllarımda ki şeklini yapmaya çalıştım. Pipetleri de yağmur olukları olarak kullandım. 4 Eylül’de stantlarda sergilemeyi istedim. Biz akşamları güvenliğine karışmayız denildi. Görenlerden beğenmeyen yok. Nasıl yaptın diye soruyorlar. Kongre binasına 3 ay, Ahmet Afif Paşa yalısına 4 ay uğraştım. Ahmet Afif Paşa yalısında 400 küsur tane pencere var. Onları tek tek kıl testeresi ile oyuluyor\" dedi.



\'DEĞERİNİ KİMSE VEREMEDİ\'



Yaptığı maketleri satmak istediğini ancak kimsenin değerini vermediğini belirten Meyveci, \"Satmayı düşündüm de değerini veren yok. 4 ay buna uğraştım. Asgari ücretten hesaplamak lazım en azından. Bazı sanatsever geçinen kişiler Dolmabahçe Camisine 160 TL teklif etti. 160 TL\'den fazla ben ona yapıştırıcı parası verdim. Değerini bilen birisi olmadığı için satmıyorum. Masrafı fazla olmaz. 150 lira yapıştırıcı kullansam bir o kadar malzeme parası çıkar. Burda önemli olan projesini çıkarmak için 15-20 gün uğraştığım oldu. Çok ince detayları var. 15-20 gün projesi 4 ay da yapımı sürüyor. Ben okulda matematiği, geometriyi çok severdim. Geometriyi bilen bir kişi yapabilir. Resimde milimetre ile ölçüyorum. Onu belirli ölçüde büyüterek çizimini yapıyorum. Daha sonra gerçeğine geçiyorum. Hayret ediyorlar ama yapılabilir. İnsan sevdiği bir şeyi rahatlıkla yapabilir\" ifadelerini kullandı.



\'CUMHURBAŞKANIMIZA HEDİYE ETMEK İSTİYORUM\'



Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün milli mücadele çalışmalarını 108 gün yürüttüğü tarihi binanın maketini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hediye etmek istediğini de belirten Meyveci şöyle konuştu: \"Bu binanın geçmişini araştırdım. Bu aslında Abdülhamid zamanında yapılmış bir bina. Tipik bir Selçukludan gelen ve Osmanlı zamanında yapılan bir Türk binası. Burada da okuduğum için binayı detaylı inceledim. Bu binada fazla okuyamadım. Babamdan dolayı tasdiknamemi alarak esnaflık yapmaya başladım. Kurtuluş savaşımızın simgelerinden olan bu binayı, Atatürk’ünde 108 gün bu binada kaldığını ve bu binada toplantılar yaptığı bir binayı Sayın Cumhurbaşkanımıza hediye etmek isterim\" diye konuştu.



