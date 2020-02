(Görüntülü) Ege zeytinleri, Diyarbakır'da işlenerek ihraç ediliyor

Mehmet TÜRK- Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da, Organize Sanayi Bölgesinde, 7 bin metrekarelik kapalı alanda fabrika kuran işadamı Abdulkerim Acar, Ege başta olmak üzere Marmara ve Akdeniz bölgelerinden topladığı zeytinleri işleyip paketledikten sonra birçok ülkeye ihraç ediyor. Batı bölgelerinde kurulu bulunan fabrikalarda üretilen zeytinlere eş değer, hatta daha kaliteli zeytin işlediğini söyleyen Acar, Ortadoğu\'da zeytincilik sektöründe aranan marka olduklarını söyledi. Zeytin bahçesi olmayan Diyarbakır\'daki Organize Sanayi Bölgesi\'nde devlet destekli kurulan fabrikada zeytinler paketlenerek başta Ortadoğu olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor. 7 bin metrekarelik kapalı alanda fabrika kuran işadamı Abdulkerim Acar, Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden topladığı zeytinleri işleyip, paketledikten sonra ihraç ediyor. \'FABRİKAMIZ, YÜZDE 35 KAPASİTE İLE ÇALIŞIYOR\' Tarım ve Orman Bakanlığı\'nın yüzde 50\'ye varan makine desteğiyle kurduğu işletmesinde mevsimine göre 20 ile 150 arasında kişinin çalıştığını belirten Acar, şöyle konuştu: \"Yıllar önce Akhisar\'a göç ettim. Uzun yıllar burada yaşadım. Bu süre içerisinde zeytincilik alanında büyük gelişmeler kaydettim ve kendi memleketimde bu işi yapmaya karar verdim. Önce ailem karşı çıkmasına rağmen şimdi siparişleri yetiştiremez duruma geldim. Türkiye\'nin her yerindeki zeytin aynı kalitede olduğunu söyleyebilirim. Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerindeki zeytinleri alarak buraya getiriyorum. Derik ve Viranşehir\'den de zeytin getiriyorum. Burada işlenen ve paketlenerek çeşitlerine ayrılan zeytinler, Irak üzerinden İran, Suudi Arabistan, Libya, Lübnan, Kuveyt\'e satılıyor. 2018 yılı içerisinde, şimdiye kadar 1200 ton zeytin işlendi. Fabrikamız yüzde 35 kapasiteyle çalışıyor. 2019 yılı içerisindeki işleme hedefimiz, 4 bin 500 ton. Zaten şimdiden bu zeytinlerin alıcısı hazır halde. Rusya ve Almanya pazarına açılmak için görüşmelerimiz sürüyor. Rusya ve Almanya ile görüşlerimiz devam ediyor. Hedefim ABD\'ye zeytin satmak. İnşallah yüzde yüz kapasite ile üretime geçerek Amerika\'ya hatta Çin\'e zeytin satmayı hedefliyorum.\" Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, Bakanlık olarak yüzde 50 makine hibe desteği verdikleri fabrikayı gezerek, incelemelerde bulundu. Bakanlık olarak, bölge insanının doğduğu yerde çalışarak, refah düzeyinin yükselmesi adına tarımsal projelere hibe desteği verdiklerini belirten Atalar, \"Diyarbakır\'da zeytin yok, zeytin bahçeleri yok. Ama zeytincilik yok diye zeytin fabrikası kurulamaz diye bir şey olamaz. Burada kurulan tesis sayesinde zeytin tarımcılığı gelişecek ve zeytin bahçeleri yeniden kurulacak\" dedi. Atalar şunları söyledi: \"Bakanlığımızın kırsal kalkınma projelerine desteği var. Projenin asıl amacı, kırsal alanda yaşayan insanların sosyal refahlarını yükseltmek, istihdamlarını sağlamak, kendi memleketlerinde doymak üzerine, doğdukları yerde doymalarını sağlamak üzerine bu projeler uygulanmaktadır. Bu yönüyle 391 tesis yapıldı ve 260 trilyon hibe desteği sağlandı. Zeytin işleme paketleme tesisi. Bu tesise yaklaşık 600 bin lira hibe desteği sağladık. Mardin Derik bölgesindeki zeytinler başta olmak üzere Manisa ve Marmara bölgesinden zeytinler buraya getirilmek suretiyle işlenerek, yurt dışına ihraç edilmek suretiyle ülkemiz ekonomisine Diyarbakır\'dan böyle bir destek sağlanmış oluyor. Diyarbakır\'da olmayan bir iş oldu. Dışarıdan zeytin getirilerek burada işlenerek ihraç ediliyor, ciddi bir katma değer sağlanıyor. 2006 yılından bu yana Tarım Kırsal Kalkınma Projeleri Destekleme Kurumu, Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü kırsal kalkınma yatırımları destekleme programları kapsamında bugüne kadar Diyarbakır\'da 391 tesis yapıldı ve şu an çalışıyor, faal halde. Mercimek, tavukçuluk, peynir, süt işleme, tavukçuluk, kesimhane gibi tesisler kuruldu. Çok ciddi bir kalkınma hamlesi ve biz de bundan memnun oluyoruz. Şu an itibariyle bu tesislerde 20 binin üzerinde insan istihdam ediliyor. Bu sene 28 tesisin müracaatlarını aldık. Yaklaşık 30 milyon hibe kredi sağlayacağız.\"