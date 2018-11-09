(Görüntülü) Ege Vitrifiye'den 40 milyon TL'lik yeni yatırım

Nevra UÇKAÇ /İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Kemalpaşa ilçesinde faaliyet gösteren Ege Vitrifiye\'nin 40 milyon lira değerindeki yeni basınçlı döküm yatırımının açılışı yapıldı. Açılışta konuşan Ege Vitrifiye Genel Müdürü Merter Savaş, yeni robot destekli üretim makineleri ile üretecekleri yüksek kaliteli ve homojen ürünleri yurt dışı pazara sunarak ihracata katkı sağlayacaklarını ifade etti. Ege Vitrifiye firması, 40 milyon lira değerindeki, robot destekli yeni basınçlı klozet yatırımını hayata geçirdi. Açılış törenine İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile birlikte Ege Vitrifiye Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Polat, İbrahim Polat Holding CEO’su Baran Demir, Ege Vitrifiye Genel Müdürü Merter Savaş ve çok sayıda davetli katıldı. Törende konuşan Ege Vitrifiye Genel Müdürü Merter Savaş, Türkiye\'nin seramik sağlık gereçleri sektörü olarak dünyada üretimde 5\'nci sırada yer alırken, Avrupa\'da ise lider konumda olduğunu belirtti. Vitrifiyede tüm dünyanın modayı takip ettiğini dile getiren Savaş, bünyelerinde 5 boyutlu CNC tezgahıyla birlikte son teknolojiyi barındırdıklarını söyledi. Firma olarak satışların yüzde 68\'ini ihraç ettiklerini anlatan Savaş, yeni yatırımlarıyla ilgili olarak şu bilgileri verdi: \"Bu yatırım ile klozet üretim kapasitesini yıllık 150 bin adet artırmayı planlıyoruz. Ege Vitrifiye profesyonel ekibinin 5 ay gibi kısa bir sürede devreye aldığı bu yatırım, dünyanın vitrifiye üretiminde ulaştığı en modern teknolojiden oluşuyor. Yeni robot destekli üretim makineleri sayesinde elde edeceğimiz yüzey kalitesi yüksek, homojen ürünleri ağırlıklı ihracat pazarları için üretmeyi hedefliyoruz. Ege Vitrifiye’nin toplam üretim kapasitesi 1.4 milyon adettir. Vitrifiye üretiminin yüzde 85’i yüksek basınçlı döküm, yüzde 15’i ise klasik yöntemlerle yapılmaktadır. Şirketimizde 480 kadrolu işçi çalışırken, satışların yüzde 68’i ihraç edilmektedir. Ege Vitrifiye, yerli üretim katkı payı yüzde 83 ile yerli üretim katkı endeksinde üst sıralarda yer almaktadır. Şirketin ürettiği ürünler birçok uluslararası tasarım ödülü almış bulunmaktadır. Son yıllarda hem iç piyasada hem de ihracatta atağa kalkan ve orta-üst segmentte büyüyen Ege Vitrifiye, Türkiye içinde 120 satış noktasına, ihracatta ise 72 farklı ülkede 110 müşteriye seramik sağlık gereçleri sağlıyor. Markamız yüksek kalitede üretilen katma değerli ürünleriyle Türk markasını tüm dünyada temsil ediyor.\" YERLİ SANAYİYE KATKI İbrahim Polat Holding\'in inşaat, sanayi ve turizm alanlarında faaliyet gösterdiğini söyleyen İbrahim Polat Holding CEO’su Baran Demir de yenilenebilir enerji konusunun da iş alanları arasında bulunduğunu belirtti. Demir, \"Ege Seramik dev bir okuldur. Yüzde 45 oranında ihracatla sektöre öncülük etmiştir. Biz ülke ekonomisine katkıda bulunurken bir akademi gibi çalışarak üst düzey yönetici yetiştiriyoruz. Polat ailesinde 3 nesil görev yapıyor. Dededen toruna geçen tecrübe aktarımı ile birlikte kurumsallık ve mevzuata uygunluğa büyük önem veriyoruz. Ege Vitrifiye fabrikası yıllar içinde teknoloji kullanımı alanında en iyi oldu. Yeni yatırımımızda da robot destekli makinelerle kaliteyi arttırıyoruz. Bu yatırımda hem İtalyan hem Türk teknolojisi kullandık\" dedi. Vitrifiyede yüzde 83 yerli hammadde ve işçilik kullandıklarını anlatan Baran Demir, yüzde yüze yakın katma değer yarattıklarına dikkat çekti. Yerli ve milli bir sanayiyi hayata geçirdiklerini ifade eden Demir, \"En zor zamanlarda bile İbrahim Polat fabrika kapatmadı. Yatırım yapmaktan vazgeçmedi. Enflasyonla mücadeleye destek kapsamında fiyat indirimine ilk katılan firmalardan birisiyiz. Bu ülke hepimizin. El ele vererek tehlikeleri bertaraf edeceğiz\" dedi. Türkiye Çimse- İş Sendikası Genel Başkanı Zekeriya Nazlım da konuşmasında İbrahim Polat\'ın 16 yaşındayken iş yaşamına adım attığını belirterek gece gündüz demeden azimle çalıştığını ve çalışanının hakkını vererek bugünlere gelebildiğini dile getirdi. Kriz nedeniyle fabrikaların kapatılıp işçilerin çıkarıldığı bir dönemde fabrika açılışı gerçekleştirmenin önemine dikkat çeken Nazlım, yeni yatırımın ülkeye yüzlerce istihdam kazandırarak binlerce çocuğun yüzünü güldürebileceğini ifade etti. İSTİHDAM SAĞLAYANLARA TEŞEKKÜR Törende yaptığı konuşmada ülkenin zor zamanlar yaşadığı bir dönemde ekonominin öneminin daha fazla idrak edildiğini vurgulayan İzmir Valisi Erol Ayyıldız ise, \"Bu yola emek vermiş, gönül koymuş İbrahim Polat gibi kişilere teşekkür ederiz. Kolay zamanda herkes konuşur, ekonominin zorlandığı bu zaman dilimlerinde konuşmak demek, bu yatırımları yapmak demektir. Ben ülkem adına teşekkür ederim\" dedi. Her dönemde yapılan hayırların farklılık gösterebildiğini söyleyen Vali Ayyıldız, bazen okul bazen cami yaptırmanın hayır sayıldığını belirterek, \"Bazen de zamanın ihtiyacına yanıt vermek çok hayra geçer. Son çeyrek yüzyılda zamanın hayrı, çok kazanmasanız da istihdam kapısı açmaktır. Ülkeye döviz kazandıran, istihdam sağlayan, ekonomiye omuz veren kim varsa önemli bir rol üstleniyor. Buraları sadece para kazanılan yerler değil bu zamanın hayrıdır. Bizim geleneğimizde zamanın hayrına sahip çıkmak vardır. Bu hayırları gerçekleştirenlere gönlümüz açıktır\" diye konuştu. Konuşmaların ardından törene katılan protokol üyeleri toplu şekilde butona basarak yatırımın açılışını gerçekleştirdi.