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(Görüntülü) Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin diyaliz bölümünde yangın (4)

HASTALAR İÇERİ ALINDI İzmir'de, Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'nin yanındaki diyaliz bölümünde çıkan yangın söndürüldükten sonra dumandan etkilenmemesi için dışarı çıkarılan başka bölümdeki hastalar, tekrar içeri alındı

20 Aralık 2018 19:05

HASTALAR İÇERİ ALINDI İzmir\'de, Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi\'nin yanındaki diyaliz bölümünde çıkan yangın söndürüldükten sonra dumandan etkilenmemesi için dışarı çıkarılan başka bölümdeki hastalar, tekrar içeri alındı. Diyaliz hastalarının ise diyaliz bölümü bulunan farklı hastanelere sevk edildiği belirtildi. Dumandan etkilenen personelin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangın sırasında hastanede bulunan Umut Demir, diyaliz bölümünden dumanların yükseldiğini belirterek, \"Sanırım diyaliz cihazından yangın çıkmış. Hastaları sedyelerle kısa sürede dışarı çıkardılar. Olay can kaybı olmadan önlendi\" dedi. Yangınla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi. Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)

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