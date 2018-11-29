(Görüntülü) Edremit'te fırtına ve yağmur nedeniyle bir okulun istinat duvarı çöktü

Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in, Edremit ilçesinde iki gündür devam eden yağmur ve fırtına nedeniyle bir okulun istinat duvarında çökme meydana geldi. Edremit ilçesinde, iki gündür etkili olan kuvvetli fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Atatürk Mahallesi\'ndeki Şehit Kadir Altınöz Ortaokulu\'nun bahçesinde bulunan istinat duvarı bölgede etkili olan yağış sebebiyle büyük bir gürültü ile akşam saatlerinde çöktü. Çökme esnasında okulda çocukların ve görevlilerin olmaması ise olası bir faciayı önledi. Çöken duvar görevliler tarafından okul bahçesinden kaldırıldı.