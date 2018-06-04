(Görüntülü) Edirne'ye Ramazan'da ziyaretçi akını

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE, Ramazan ayı nedeniyle Türkiye\'nin çeşitli yerlerinden gelen ziyaretçilerin akınına uğruyor. Kenti ziyaret eden binlerce yerli turist, Mimar Sinan\'ın \"Ustalık eserim\" dediği Selimiye Camii ile tarihi mekanları ziyaretlerinin ardından, iftarlarını, çalışan müzikler eşliğinde meşhur tava ciğeri ile yapıyor. Ramazan ayı nedeniyle Edirne, yerli turistlerin akınına uğruyor. Kentteki otellerin doluluk oranları özellikle hafta sonlarında yüzde 100 kapasiteye ulaşıyor. Ziyaretçiler öncelikle UNESCO\'nun Dünya Kültür Miras Listesi\'nde bulunan Mimar Sinan\'ın ustalık eseri Selimiye Camii olmak üzere tarihi ve turistik yerleri geziyor. Ramazan turizminde kente gelenlerin çoğunluğunu İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve diğer illerden otobüsler ile gelen binlerce kişi oluşturuyor. HAFTA SONU 50 BİN ZİYARETÇİ Edirne İl Turizm Kültür Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Ramazan boyunca Selimiye Camii\'ne 300 bin ziyaretçi beklediklerini söyledi. Ramazan ayının bereketiyle birlikte geldiğini söyleyen Hacıoğlu, \"UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi\'nde bulunan Selimiye Camii\'ne 300 binden fazla ziyaretçi bekliyoruz. Ziyaretçiler özelikle hafta sonları daha yoğun geliyor. Bu hafta sonu Edirne\'ye 50 binden fazla ziyaretçi geldi. Bunlardan 40 bini Selimiye\'yi ziyaret etti. Ramazan ayının ortalarındayız, şu ana kadar Selimiye Camii 160 bin ziyaretçi sayısına ulaştı. Ramazan bayramına kadar bu sayı 300 bini geçer diye düşünüyorum\" dedi. MÜZİK EŞLİĞİNDE İFTAR Selimiye Cami, Eski Cami, Üç Şerefeli Camii\'nde ibadetlerini yapan ziyaretçiler, iftarlarını da Edirne\'nin meşhur tarihi yaprak tava ciğeri ile yapmayı tercih ediyor. Edirneli ciğerciler, misafirlerinin iftarlarını müzik eşliğinde yapmalarını sağlıyor. Edirne Tanıtma Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, Selimiye Camii yakındaki iş yelerine gelen müşterilere yerel müzisyenlerin çaldığı müzik eşliğinde iftar programı hazırladıklarını söyledi. Kentte gelen ziyaretçilerin sayısının fazla olduğundan kentteki tüm ciğercilerde boş yer olmadığını anlatan Dinar, \"Edirne\'nin geneline baktığımızda bugün bütün ciğercilerde yer yok. Yer olmadığından dolayı Selimiye\'de namazını kılıp daha sonra iftar açacaklar var. Böyle bir paylaşım yaptık. Mimar Sinan\'ın ustalık eseri Selimiye Camii\'nin olduğu kentte oruç bozmak bir ayrıcalık. Bu yoğunluğu biz normal karşılıyoruz. Türkiye\'nin ve dünyanın her tarafından buraya oruç açmaya gelenler var. Çoğu ziyaretçi orucunu meşhur tava ciğeri ile açıyor. Bu yüzden işlerimiz çok iyi. Selimiye iftar ve ciğer bir birini bütünledi. Ramazan eğlencesi olarak yerel müzisyenlerimiz önce ilahi eşliğinde çaldığı müzikle iftarımızı açıp ardından bir Trakyalı olarak, Edirne\'de ziyaretçilerimizle birlikte 9-8 çalınan müzik eşliğinde iftarımızı açıyoruz. Bunu geleneksel hale getirdik. Bu sayede gelen misafirlerimize Edirne\'de olduklarını hatırlatıyoruz\" dedi.