(Görüntülü) Edirnekapı Şehitliğinde buruk babalar günü

Taner YENER-Murat SOLAK-İSTANBUL,(DHA) EDİRNEKAPI Şehitliği\'nde Babalar Günü nedeniyle duygusal anlar yaşandı. Şehit düşen evlatlarını ziyarete gelen baba ve anneler çocuklarının mezarlarına su döktü, dualar etti. \"BENİM İLK GÖZAĞRIMDI\" 29 Nisan 2018\'de Şırnak\'ta şehit düşen Piyade Onbaşı Sedat Mekan\'ın dedesi Ahmet Akpınar, “Zaten 24 gün olmuştu gideli oraya. Usta birliğinde yazıcıydı. Benim çocuğum ihlaslı ve inançlı bir çocuktu. Benim ilk göz ağrımdı. Sekiz tane torunum vardı. Ben gurur duyuyorum benim çocuğum şehit oldu. Ama onların leş kargalarını, ölülerini bile kartallar ellemiyor. O toprağı pis yapmasınlar. Konya\'da okuttum. İki yıllık üniversiteyi bitirdi. İki günlük nişanlı olarak gitti. Düğününü bile yapamadı. Vatan sağolsun diyorum. Ne yapabilirim ki. Beni şu an için alsınlar onun olduğu yere giderim\" diye konuştu. “ONU MUTLU ETTİYSEM NE MUTLU BANA\" 6 Kasım 2011\'de Hakkari\'de şehit olan Piyade Er Ercan Doğrukartal\'ın babası Çoşkun Doğrukartal da oğlunun mezarına bir demet çiçek bırakarak, mezar taşındaki fotoğrafını öptü. Baba Doğrukartal, “Onu mutlu ettiysem ne mutlu bana. Bu gece uyumadım. Babalar günü oğlum benim yanıma geleceğine ben onun yanına gidiyorum. Oğlum acaba benden mutlu olacak mı? Babam acaba beni seviyor mu? Ben Ercan\'ı dünyalara değişmezdim. Ama şuanda kabullenmişim. Benim oğlum vatan için şehit olmuş\" dedi. “3-4 GÜNDÜR GELİYORUM ÇOK MUTLUYUM\" 22 Şubat 1996\'da Şırnak\'ta şehit olan Piyade Er Aytaç Ermiş\'in annesi Emine Ermiş, buruk bir babalar günü geçirdiklerini ifade ederek, “Babası memlekete gitti. Ben zaten hastaydım 2 yıldır gelemiyordum. 3-4 gündür geliyorum çok mutluyum, sevinçliyim. Vatan sağolsun diyorum. Beş çocuğum vardı ikincisi şehit oldu. Acısı hep aynı bayramlar gelse de gelmese de o acıyı her zaman yaşıyoruz. Babalarının gününü kutluyorduk. Evimizde de bir burukluk var. Kutlasalar da eski neşemiz yok. Evimizin hüzünü seneler geçtikçe acısı daha çok koyuyor\" dedi. Öte yandan şehitliğe gelen bazı vatandaşlar da şehit mezarlarına çiçek bırakıp, su döktü ve dualar etti.