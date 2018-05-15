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(Görüntülü) Düzce'de, İsrail tepkisi

    Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de, yaklaşık 3 bin kişi düzenlenen yürüyüşte İsrail'e tepki gösterdi

15 Mayıs 2018 19:46

 

 

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE\'de, yaklaşık 3 bin kişi düzenlenen yürüyüşte İsrail\'e tepki gösterdi.

Düzce\'de, İsrail\'e tepki gösteren yaklaşık 3 bin kişi Düzce Belediyesi\'nin önünde toplanarak Anıtpark Meydanı\'na yürüdü. Yürüyüşe katılanlar, \'Katil İsrail, katil Amerika\' sloganları attı. AK Parti İl Başkanı Hikmet Keskin yaptığı konuşmada, \"Amerika Birleşik Devletleri\'nin büyükelçiliğini Kudüs\'e taşımasını, İslam\'ın ilk kıblesi, kadim Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma girişimini kabul etmemiz mümkün değildir. Bu girişim bizim için yok hükmündedir. ABD bu girişimiyle BM\'yi, BM kararlarını ve uluslararası hukuku açıkça hiçe saydığını göstermiş, bölgedeki ihtilafın çözümünde bir arabulucu değil, açıkça bir taraf olduğunu ilan etmiştir. Kudüs\'ün, gerek Birleşmiş Milletler kararlarıyla, gerekse uluslararası antlaşmalarla garanti altına alınmış statüsünü değiştirecek her türlü adımdan şiddetle kaçınılması şarttır. BM Genel Kurulu\'nun ve İslam İşbirliği Teşkilatı\'nın, Kudüs konusundaki son kararları ortadayken, ABD\'nin hayata geçirdiği bu sorumsuz ve hukuksuz girişim, Ortadoğu\'da kanı ve gözyaşını artırmaktan, kaosu derinleştirmekten başka bir amaca hizmet etmeyecektir\" dedi.

Düzce İl Müftüsü Hüseyin Can\'ın okuduğu duanın ardından eylem son buldu.


 

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