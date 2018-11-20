(Görüntülü) Düşen uçağın enkazı bulundu; Pilot ve öğrencisinden acı haber (Arama noktasından görüntülerle)

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- AYDIN Çıldır Havalimanı\'ndan kalktıktan bir süre sonra düşen tek motorlu eğitim uçağının enkazı, Aydın\'ın Karacasu ilçesi Yenice Mahallesi\'ndeki dağlık alanda bulundu. Ekipler, pilot Hamdi Yılmaz ve uçuş eğitimi verdiği öğenci pilot Merve Altun\'un da cansız bedenlerine ulaştı. Dün sabah saatlerinde, Aydın Çıldır Havalimanı\'ndan eğitim uçuşu için kalkan, TC-JZC tescilli tek motorlu Cessna 172 tipi uçakla telsiz irtibatı kesildi. Bölgede eğitim uçuşu yapan uçakta pilot Hamdi Yılmaz ve uçuş eğitimi verdiği öğenci pilot Merve Altun bulunuyordu. Uçaktan en son saat 10.26\'da Denizli\'nin Merkezefendi ilçesi yakınlarında \'acil durum\' bilgisi alındı. Aydın merkezli Uçuş Akademisi\'ne ait uçakla bir daha telsiz teması kurulamaması üzerine bölgeye karadan ve havadan arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İrtibat kesilen uçağı dün gün boyu, AFAD öncülüğünde askeri helikopter, UMKE, 112 ve itfaiye ekipleri, özellikle Babadağ ilçesi Molla Ahmet mevkii ile Merkeefendi ilçesi Başkarçı Tepeleri arasında kalan 8 noktada aradı. Yoğun sis altında yürütülen çalışmalardan sonuç alınamadı. BU SABAH ENKAZA VE 2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI Ekipler çalışmalarına bugün sabah günün aydınlanmasıyla birlikte yeniden başladı. Yapılan çalışmalarda uçağın düştüğü yerin koordinatları belirlendi. Buna göre, Aydın\'ın Karacasu ilçesi Yenice Mahallesi\'ndeki dağlık alana giden ekipler, burada uçağın enkazına ulaştı. Ekipler ardından pilot Hamdi Yılmaz ve uçuş eğitimi verdiği öğenci pilot Merve Altun\'un da cansız bedenlerini buldu. Pilot Hamdi Yılmaz’ın uçuş eğitimi verdiği öğrencisi Merve Altun’un Ege Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunu olduğu, 2 yıldır da uçuş eğitimi aldığı belirtilmişti.