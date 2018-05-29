(Görüntülü) 'Dur' ihtarına uymayan otomobilden polise ateş açıldı

Mustafa KANLI/GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP\'te polisin \'dur\' ihtarına ateşle karşılık veren 2 kişi, bulundukları araçla kaza yapınca yaya olarak kaçtı. Olay, gece saatlerinde Vatan Mahallesi’nde meydana geldi. Yunus polisleri durumundan şüphelendiği 27 BSR 63 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak içerisinde 2 kişinin bulunduğu otomobilden ateşle karşılık verildi. Ateş açarak kaçmaya başlayan otomobil, ara sokakta başka bir araca çarparak durdu. Otomobilde bulunan ve 2 kişi oldukları belirtilen şüpheliler, aracı olay yerinde bırakarak yaya olarak kaçtı. Olay yerine sevk edilen özel harekat ekipleri çevredeki evlerde arama yaptı. Araçta yapılan aramada ise tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin çarptığı otomobilde yaralanan sürücü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.