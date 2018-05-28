(Görüntülü) Dünyanın 'Nazar Boncuğu' Meke Gölü, kurudu

Tolga YANIK - Hasan DÖNMEZ KONYA,(DHA) Konya\'nın Karapınar ilçesinde bulunan ve dünyanın \'Nazar Boncuğu\' olarak bilinen Meke Gölü, kurudu. Gölün kuruma nedeninin yeraltı sularının bilinçsiz kullanılması ve kuraklık olduğunu belirten Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık, Nazar Boncuğunun tekrar eski görkemine dönebilmesinin zor olduğunu söyledi. Meke Gölü, 5 milyon yıl önce volkanik patlama sonucu meydana gelen kraterin, zamanla suyla dolması ve yine günümüzden 9 bin yıl önce gölün ortasında ikinci bir patlamayla ve oranın da zamanla suyla dolması sonucu oluştu. Yeraltı su kaynaklarından beslenen Meke\'nin ortasında 50 metre yükseklikte olan volkan konisi bulunmakta olup suyu tuzludur. Daha önceleri 12 metre derinliğinde su bulunan Meke Gölü, yıllardır süren kuraklık ve bilinçsiz tarımsal sulama sonucu yeraltı su seviyesinin sürekli düşmesi nedeniyle kurudu. Şu an gölün sadece bir kısmında adeta bir avuç kadar su bulunuyor. Gölün kurumasının en büyük nedenlerinin bölgedeki yağış azlığı ve aşırı yeraltı suyu kullanımı olduğunu belirten Prof. Dr. Fetullah Arık, şunları söyledi Sadece Meke Gölü kurumuyor, Konya kapalı havzasındaki birçok sulak alanda benzer durumla karşı karşıyayız. Meke, su yüksekliği geçmişte de az olduğu için en çok etkilenen bölge orası oldu. Nedeni Türkiye genelindeki yağan yağışların yarısından daha azı Karapınar bölgesine yağmasıdır. Genel ortalama 642 milimetre yağış olurken, Meke civarında 250 milimetre yağış alıyor. Türkiye ortalamasının yarısından daha az. Öte yandan en fazla yeraltı su tüketiminin olduğu bölgedir. Buda yüzeyde çok fazla su olmadığı için 60\'lı yıllardan sonraki yeraltı su üretimi ve yeraltı suyunun tarımsal sulamada kullanımıyla başlayan süreç sürekli Meke\'nin aleyhine işlemiştir. 90\'lı yıllardan sonra yavaş yavaş çekilmeye başlayan göl 2000\'lerden sonra sinyaller vermeye başlamıştır. Meke ile ilgili bolca yağış olması ve yeraltı suyunun yükselmesi temennisinde bulunmak lazım. ESKİ GÖRKEMLİ GÜNLERİNE DÖNME ŞANSI YOK Nazar Boncuğunun eski görkemli günlerine dönme şansının olmadığını belirten Arık, Meke\'nin tek başına eski görkemli günlerine dönme şansı yok. 60\'lı yıllardan sonra devam eden yeraltı su kullanımı ve artan kuraklık nedeniyle hemen her yıl havzada yeraltı su seviyesinde 1,5-2 metre civarında düşme oluyor. Siz 1970\'li yıllarda yüzeyde bulduğunuz suyu şimdi 50-60 metre derinde buluyorsunuz. Zaten Meke de su kalınlığı en derin yerinde 2 metre civarındaydı. Hemen yakınındaki Akgöl\'de, Acıgöl\'de, Akşehir Gölü\'nde, Eber Gölü\'nde bütün havzada sulak alanların çoğu kurumuş vaziyette ya da kurumaya yüz tutmuş haldedir. Tek başına Meke\'nin kurtarılması değil, Konya kapalı havzasının tamamında alınacak tedbirler önemli diye konuştu. KİRLİLİK GÖZE ÇARPIYOR Meke\'de suların çekilmesiyle birlikte göldeki kirlilik göze çarpıyor. Gölde çok sayıda içki şişesi, araç lastikleri, ayakkabılar göze çarpıyor. Suların çekilmesiyle göl içerisinde arabayla da gezilebiliyor.