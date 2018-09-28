(Görüntülü) Dünyanın en uzun insanı, hayali için girişimci oluyor

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN\'de, yaşayan 2 metre 51 santimetrelik boyu ile dünyanın en uzun insanı olarak Guinness Rekorlar Kitabı\'na giren Sultan Kösen, köyüne çiftlik kurmak için girişimcilik eğitimi alacak. Ülkenin üretimine destek olmak için girişimcilik eğitimi almak istediğini anlatan Kösen, \"Hepimizin hayalleri var. Bizim yanımızda bu tür kurumlar olduğu sürece hayallerimiz hayal olarak kalmaz, gerçeğe döner. Bunu gerçekleştirmek için girişimcilik kursuna başvurdum\" dedi. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) bünyesinde, İş-Kur Mardin İl Müdürlüğü ve Türkiye Sakatlar Derneği Mardin Şubesi arasında girişimcilik kursu açılması için protokol imzalandı. Proje kapsamında 25 engelliye uygulamalı girişimcilik eğitim verilecek. Eğitime katılanlara girişimcilik sertifikasının verileceğini anlatan İş-Kur Mardin Müdürü Mehmet Akın, \"Talepler arasından yapılacak eleme sonrası kurs başlayacak. Kursa katılacak engellilerden önemli bir kısmının iş sahibi olacağını, kendi işlerini kuracağını ümit ediyoruz. Mardin\'de ilk defa yapılan bir program, engelli kardeşlerimizin burada özgüvenleriyle bu kursa katılmaları bizleri mutlu edecek\"dedi. Mardin\'de İş-Kur olarak engellilerin istihdamı için büyük bir çaba sarf ettiklerini dile getiren Akın, 2018 yılının ilk 9 ayında 113\'ü kamu kurumlarında olmak üzere 815 kişiyi istihdam ettiklerini anlattı. \'HEPİMİZİN HAYALLERİ VAR\' Girişimcilik eğitimi almak isteyen Türkiye Sakatlar Derneği üyesi dünyanın en uzun insanı olarak Guinness Rekorlar Kitabı\'na giren Mardinli Sultan Kösen de, hayalini gerçekleştirmek için bu kursa katılacağını söyledi. Ülkenin üretimine destek olmak amacıyla girişimcilik eğitimi almak istediğini anlatan Kösen, \"Hepimizin hayalleri var. Bizim yanımızda bu tür kurumlar olduğu sürece hayallerimiz hayal olarak kalmaz, gerçeğe döner. Bunu gerçekleştirmek için girişimcilik kursuna başvurdum. İnşallah bu kurslar sayesinde daha nice engelli kardeşimiz kendi işinin sahibi olur. Bu anlamda engellilere desteğini esirgemeyen ve kendileri için gece gündüz demeden çalışan Dernek Başkanımız Sayın Hasan Anuk\'a teşekkür ediyorum\" diye konuştu. Sultan Kösen, girişimcilik kursunun ardından köyünde bir çiftlik kurmayı hedeflediğini söyledi.