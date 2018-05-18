(Görüntülü) Dünyanın en pahalı kiralık yatlarından Moonlight-2, Bodrum'da

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'a bugün öğle saatlerinde demirleyen 91 metre uzunluğundaki, kirası dünyanın en pahalı motoryatlarından \'Moonlight 2\', bir Rus iş adamının eşinin doğum günü kutlaması için Bodrum\'a getirildi. Ultra lüks yat, ilgi odağı oldu.



Liveras Yatçılık Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı, Yunanistan asıllı İngiliz iş adamı Andreas Levaras\'ın 110 milyon euroya yaptırdığı ancak 2008 yılında Mumbai\'de bir otele gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından bir charter şirketine satılan 91 metre uzunluğundaki Malta bayraklı Moonlight -2 isimli ultra lüks motoryat, bugün öğle saatlerinde Bodrum\'un Yalıkavak Mahallesi\'ne geldi. Önce Yalıkavak Koyu\'na ardından Yalıkavak Marina\'ya demirleyen çelik gövdeli yat, üzerindeki helikopter, yüzme havuzları, saunası, mini denizaltısı, su sporları merkezi, fitness salonu, özel uydu alıcıları ile donatılmış koruma sistemi ve 28 personeli ile ilgi odağı oldu. Yatın etrafında üç botun koruma yaptığı, yata yaklaşmaya çalışan teknelerdeki meraklıların uyarılarak uzaklaştırıldığı görüldü.



10 GÜNLÜĞÜNE KİRALANDI



20 Mayıs\'ta Yalıkavak Mahallesi\'ndeki lüks bir otele tatile gelecek maden ve enerji sektöründe ünlü bir Rus iş adamının eşinin, doğum günü kutlaması için yakınları ile birlikte 36 konuk kapasiteli, 5 katlı \'Moonlight-2\' isimli yat ile Ege\'ye açılacağı öğrenildi. Yatın 10 günlüğüne kiralandığı ve 3 gün sonra denize açılarak Gökova Körfezi, Fethiye ardından Rodos, Tilos, Mikanos ve Leros adalarında gezeceği öğrenildi. Moonlight- 2, geçen yıl da bir Türk iş adamının düğünü ve balayı gezisi için iki haftalığına Bodrum\'a gelmişti.

