(Görüntülü) Dünya turuna çıkan turistlerin Efes'te klasik müzik keyfi

Burhan CEYHAN/SELÇUK (İzmir), (DHA)- DÜNYA turu kapsamında Aydın\'ın Kuşadası Limanı\'na demirleyen \'Azamara Journey\' isimli kruvaziyer gemisiyle gelen büyük bölümü İngiliz ve ABD\'li turistler, gündüz ören yerlerini ve Kuşadası çarşılarını gezerken, akşam ise İzmir\'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti\'nde klasik müzik dinletisi keyfi yaşadı. Bu yıl Türkiye limanlarına gelinmeyeceğini duyuran Royal Caribbean Cruise firmasının en lüks gemileri arasında yer alan \'Azamara Journey\', dün sabah saatlerinde Kuşadası Limanı\'na yanaştı. Kruvaziyer gemisinin, 60 liman, 29 ülkeyi kapsayan 102 günlük dünya turu sırasıda Kuşadası\'na geldiği belirtildi. Yolcuların 100- 120 bin dolar ödediği, 191 metre uzunluğundaki, dünyadaki ultra lüks gemiler arasında yer alan Azamara Journey\'den inen, büyük bölümü İngiliz ile ABD\'li 850 yolcu, gündüz örenyerleri ve Kuşadası çarşılarında gezdikten sonra akşam ise İzmir\'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti\'ndeki klasik müzik konserini izledi. Otobüslerle Antik Kent\'e taşınan turistler burada kapıda karşılanıp, çiçekli taç takılarak içeri alındı. Konserin yapılacağı Antik Tiyatro\'nun bulunduğu bölüme geçen turistler, kapıda Roma Dönemi nöbetçi kostümü giyen görevlilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Turistler daha sonra İzmir Devlet Senfoni Orkestrası bünyesindeki İzmir Oda Orkestrası tarafından tarihi mekanda verilen ve 2 saat süren klasik müzik dinletisinin keyfini yaşadı. Kruvaziyer gemilerin rotalarını tekrar Türkiye\'ye çevirmeye başladığına belirten bir turizm şirketinin yönetim kurulu üyesi Leyla Servet Öner, \"Bugün gerçekten çok sevindirici bir gün oldu. \'Azamara Journey\' adlı gemi bugün Kuşadası Limanı\'ndaydı. Yolcuların hemen hemen tümü Efes Odeonda Klasik Müzik dinlemekteler. Tabii ki bunlar bizi çok mutlu eden olaylar. Bunun devamını diliyoruz. Daha çok turist gelmesini diliyoruz. Bunun için de elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Biz 2019 yılından da çok ümitliyiz. Barış ve güvenin olduğu bir Türkiye\'de eminim sefer sayıları artacaktır. Çünkü Türkiye gerçekten vazgeçilmez bir destinasyon ama tabii ki barış ve güven her şeyin önünde geliyor. Dolayısıyla bunlar olduğu müddetçe gemilerin rotalarını Türkiye\'ye çevirmesi an meselesi. Türkiye\'yi, Kuşadası\'nı, Türk insanını, Türk yemeklerini, Efes\'iı, Meryemana\'yı, İsabey Camisi\'ni çok sevmişler. Yolculardan bazıları bugün kırsal, bazıları tarihi alanlar, bazıları da dini noktalardaydı. Hepsi gerçekten burada kendilerine ait bir şey buldu. Yolculardan, \'Türkiye hakkında böyle düşünmüyorduk. Şu an algımız tamamen değişti. İyi ki Türkiye\'ye gelmişiz\' diyenlerle de karşılaştık\" dedi.