(Görüntülü) Dumlupınar faciasının son tanığı, askeri törenle uğurlandı

Erol OKUR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)- NATO tatbikatından dönerken 4 Nisan 1953\'te, Çanakkale Boğazı Nara Burnu önlerinde İsveç bandıralı \'Naboland\' şilebiyle çarpışarak batan TCG Dumlupınar denizaltısından kurtulan 5 asker arasında, hayatta kalan son kişi olan Gazi emekli Seyir Kıdemli Başçavuş Hüseyin Akış (96), Mersin\'in Silifke ilçesinde düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Bir süredir yaşlılığa bağlı gelişen rahatsızlıklar nedeniyle ilçedeki özel bir hastanede tedavi görürken hayatını kaybeden Gazi Hüseyin Akış için Silifke\'deki Zeytinli Camisi\'nde tören düzenlendi. Törene, Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, Gölcük Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Bülent Turan, Mersin Merkez Komutanı Deniz Piyade Albay Erdal Altay, Adana Asker Alma Bölge Başkanı Albay Ahmet Atay, Gazi Akış\'ın çocukları Nevin, Nesrin, Akif, Arif Akış ve yakınları ile vatandaşlar katıldı. Gazi Hüseyin Akış\'ın cenazesi, ikindi namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından, Bolacalıkoyuncu Mahallesi\'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.