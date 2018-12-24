T24 LogoT24 Logo
Dünya

(Görüntülü) Dükkanını dağıtan sarhoş çifte, elektrik testere ile saldırdı

Rusya, (DHA) – Rusya’da alkol satan bir dükkânın sahibi, dükkânına sarhoş olarak gelip, olay çıkaran çifte elektrikli testere ile saldırdı

24 Aralık 2018 19:03

Rusya, (DHA) – Rusya’da alkol satan bir dükkânın sahibi, dükkânına sarhoş olarak gelip, olay çıkaran çifte elektrikli testere ile saldırdı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, adamın bir arkadaşı ile beraber, ilk başta dükkândaki sarhoş çifti dışarı çıkarmaya çalıştığı görülüyor. Çifti dışarı çıkaramayan adam ve arkadaşı bir süre dükkânı terk ediyor. Bu sırada ise, sarhoş çift, sadece satıcı kadının bulunduğu dükkânı yerle bir ediyor. Daha sonra elektrikli testere ile içeri girdiği görülen adam, sarhoş çifte elektrikli testere ile saldırıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Rusya DHARusyadaGüvenlikBuDaha
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24