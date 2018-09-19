(Görüntülü) Düğün konvoyunda aracın camından sarkıp havaya ateş etti

KONYA\'da düğün konvoyunda aracın camından sarkan bir kişi pompalı tüfekle rastgele ateş etti. O anlarda konvoydaki başka bir kişi tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Yolu Mobilyacılar alt geçidinde meydana geldi. Düğün konvoyunda hafif ticari araçta bulunan bir kişi camdan sarkıp, oturan bir kişi pompalı tüfekle rastgele havaya ateş etti. O anlarda konvoydaki başka bir kişi tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde cama sarkan kişinin 5 kez havaya ateş açtıktan sonra alt geçide girenken ateş etmeyi bırakıp aracın içine girdiği görüldü.