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(Görüntülü) Dövizdeki düşüş Kapalıçarşı ve Tahtakale'yi hareketlendirdi

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA Döviz, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Merkez Bankası'nın hamlelerinin etkisiyle düşüşe geçti

15 Ağustos 2018 19:15

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA Döviz, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Merkez Bankası\'nın hamlelerinin etkisiyle düşüşe geçti. Dövizdeki düşüş Kapalıçarşı ve \'Ayaklı borsa\' olarak bilinen Tahtakale\'yi hareketlendirdi. Döviz bozdurma çağrısına destek verenlerin yanı sıra yastık altındaki altınlarını bozduranlar oldu. Tahtakale esnafı Reşat Yılmaz, “Merkez Bankası\'nın dünkü kararı gerçekten piyasalar tarafından olumlu karşılandı. Piyasalar devamını bekliyor. Henüz tehlike geçmiş değil. Vatandaşlar iyi niyetle yastık altı altınlarını bozdurmaya başladı. Ancak henüz bozdurma konusunda büyük firmaları göremedik piyasada. Eğer büyük firmalarda olaya dahil olursa TL biraz daha güçlenir\" dedi. Kapalıçarşı\'da kuyumcu olan Cemil Alemdar ise ekonomiye olan güvenin arttığını belirterek, “Muhtemelen önümüzdeki günlerde dolar yine düşecek. Vatandaşın devletine güveni, devletin de vatandaşına güveni çok güzel koordineli gidiyor. Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın açıklamaları güzel. Bu da Kapalıçarşı\'ya yansıyor\" şeklinde konuştu.

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