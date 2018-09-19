(Görüntülü) Dolandırıcılık paralarını terör örgütüne aktaran şüpheli tutuklandı

MERSİN, (DHA) - MERSİN\'de, bürokratların isimlerini kullanarak dolandırdığı vatandaşların paralarını terör örgütüne aktardığı iddiası ile gözaltına alınan A.B., tutuklandı.



Mersin polisi, kent merkezindeki bir otelde konaklayan A.B.\'nin üst düzey bürokrat ve yöneticilerin isimlerini kullanarak dolandırıcılık yaptığı ve paraları terör örgütüne aktardığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen polis, şüpheliyi kaldığı otelde gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda H.İ.C. isimli kamu görevlisinin de 600 bin TL\'sini dolandırdığı tespit edilen A.B., ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

