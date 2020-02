(Görüntülü) Doğu ve Güneydoğu'da, Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Ferit DEMİR- Sekvan KÜDEN- Reşat YİĞİZ- Mehmet Yücel DURAK- Erkan BAY- Aziz ÖNAL/DİYARBAKIR, (DHA)- DOĞU ve Güneydoğu\'daki illerde Cumhuriyet\'in kuruluşunun 95\'inci kuruluş yıl dönümü, düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı. Tunceli\'deki kutlamalarda, 3 gün önce Nazimiye ilçesi kırsalında 2 askerin şehit olması nedeniyle programlardaki halk oyunları gösterisi ve eğlence programları iptal edildi. Tunceli\'deki 29 Ekim Cumhuriyet bayramı kutlamalarındaki halk oyunları gösterisi ve eğlence programları 3 gün önce Nazımiye ilçesi kırsalında şehit olan 2 asker nedeniyle iptal edildi. Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel\'in makamında tebrikleri kabulüyle başlayan törenlere Atatürk Stadyumu\'nda devam edildi. Jandarma bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Sen, Emniyet Müdürü Doğu Ateş ile çok sayıda vatandaşın katıldığı törende konuşan Vali Tuncay Sonel, bölgede devam eden terörle mücadele operasyonları hakkında terör örgütüne sert mesajlar vererek, \"Bu Cumhuriyet Bayramı\'nda biraz hüzünlüyüz. 3 gün önce operasyonlar esnasında havanın ani soğumasından dolayı meydana gelen tipi sonucu hipodermi geçiren iki vatan evladımızın hastaneye yetiştirilmesine rağmen, hastanede doktorlarımızın her türlü müdahalesine karşılık maalesef kaybettik. Bu durumun hüznü ve burukluluğu var içimizde. Ama şunu herkes bilsin ki Tunceli\'den sesleniyoruz, başta Cumhurbaşkanımızın, İçişleri Bakanımızın, Milli Savunma Bakanımızın ve milletimizin azmi gayreti desteği ile o dağlarda son bir terörist kalmayıncaya kadar teröristle mücadelemiz devam edecektir. Başta Tunceli\'miz olmak üzere bu memleket huzuru hak ediyor, huzuru bozanlara gerekli dersi de vereceğiz. Bugün burada Cumhuriyet kutlamalarına katılan bu çocuklarımız, bu vatandaşlarımız huzuru hak ediyor. 16 aydır Tunceli\'deyiz, güzel bir ekibimiz var, bu süre içersinde bu memleketimizin bu güzel köşesinde devletimizin şefkatini, merhametini, güler yüzünü, sıcaklılığını yöre insanımıza göstermeye çalışıyoruz. Biz biriz tekiz birlik ve beraberlik içersinde her türlü zorluğu yeneceğiz, güzel vatanımızı hep beraber savunacağız\" diye konuştu. ŞIRNAK\'TAKİ KUTLAMALARDA TERÖRLE MÜCADELE VURGUSU Stadyumda düzenlenen törene, Vali Mehmet Aktaş, 23\'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Belediye Başkan vekili Turan Bedirhanoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yapılan görkemli etkinliklerin ardından konuşan Vali Aktaş, 95 yıl boyunca milletçe büyük işlere, büyük projelere imza attıklarını dile getirerek, \"Milletçe 2023 hedeflerimize ilerlerken önümüzü kesmeye, bize engel olmaya çalışan bu hainler bazen ekonomimizi, bazen birlik ve beraberliğimizi, siyasi yapımızı, canımızı hedef almaktadır. Lakin tarihin her döneminde şer odaklarının kirli oyununu boşa çıkaran feraset ve cesaret sahibi bu aziz millet; birlik ve beraberlik ruhu içerisinde, her türlü hain girişimi bertaraf etmeye devam edecektir. Biz, bir oldukça, ne FETÖ\'cü teröristler, ne PKK\'lı teröristler ne de türlü oyunlar çeviren dış güçler bize diz çöktüremeyecektir. Çünkü, biz gücümüzü imanımızdan, kardeşliğimizden, birlik ve beraberliğimizden alıyoruz\" dedi. BATMAN\'DA BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI Türkiye Cumhuriyetinin 95\'inci yıl dönümü, Batman\'da halkın yoğun katılımıyla coşkulu kutlandı. Valilik önünde düzenlenen törene, Vali Ahmet Deniz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Coşkun Uçarcılar, Belediye Başkan vekili Ertuğ Şevket Aksoy kurum müdürleri ve askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Kutlamalar, Vali Deniz\'in ve beraberindekilerin halkın bayramını kutlayarak başladı. Etkinlikler, Batman Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki folklor ekibinin gösterisiyle sürdü. Cumhuriyet Bayramı kutlama töreninde konuşan Vali Deniz, birlik ve beraberlik mesajı vererek, \"Ne mutlu ki, bugün birlik ve beraberlik içinde Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95\'inci yıl dönümünü milletçe büyük bir heyecan ve coşkuyla kutluyoruz. 95 yıl önce çok zor şartlar altında kurulan Cumhuriyetimiz bugün bölgesinde liderlik yapan bağımsız politikalar öğreten, mazlumlara kucak açan, insanlığın henüz ölmediğini tüm dünyaya haykıran önemli bir güç haline gelmiştir. Geçmişte olduğu gibi bugünde ülkemiz zorda kalan herkesin sığınacağı güvenli bir liman olmuştur. Bu güçler terör örgütleri kullanarak ülkemizin huzur ve güveni bozmak için çalışmakta ve birlik ve beraberliğimizi hedef almaktadır\" diye konuştu. SİİRT\'TE COŞKULU KUTLAMALAR Siirt\'te, Cumhuriyet\'in kuruluşunun 95\'inci yılı nedeniyle düzenlenen etkinlikler, Cumhuriyet Meydanı\'nda bulunan Atatürk Anıtı\'na çelenk sunulması ile başladı. Çeleklerin sunulması ve Vali Ali Fuat Atik\'in makamında protokol ile tebrikleri kabul etmesinden sonra etkinlikler, eski Hükümet Konağı\'nda devam etti. Kutlama programına, Vali Ali Fuat Atik, Belediye Başkan vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Garnizon Komutan vekili Piyade Albay Murat Güzelcan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, resmi kurum ve kuruluş müdürleri ile vatandaşlar katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın mesajının okunmasının arından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Vali Ali Fuat Atik yaptı. Vali Atik, \"Milletimizin tarih yolculuğunda çok önemli bir dönüm noktası olan ve önümüze yepyeni ufuklar açan Türkiye Cumhuriyeti\'nin kuruluşunun 95\'inci yılını, büyük bir coşku içinde gururla kutluyoruz. Bu anlamlı günümüzde, tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nı içtenlikle kutluyorum. Milletimizin, aynı coşku ve duygu ile tek vücut olarak birleştiren, Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Atatürk\'ü ve onun silah arkadaşlarıyla vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını veren tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi de, minnetle, saygıyla anıyorum\" dedi. VALİ, PROTOKOL\'DE OTURMAK İSTEYEN ÜLKEM\'İ KIRMADI Siirt\'teki tören sırasında, Cumhuriyetin kuruluşunun 95\'inci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen kompozisyon yarışmasında birinci seçilen birinci sınıf öğrencisi Ülkem Tekneci, Vali Atik kendisine hediye verdiği sırada Vali Atik\'ten, hem protokolde oturmak istedi, hemde Vali\'nin kendisine tablet almasını istedi. Vali Ali Fuat Atik, küçük Ülkem elinden tutarak protokole götürdü. Birinci sınıf öğrencisini kucağında oturtan Vali Ali Fuat Atik, küçük Ülkem Tekneci için kurumalara talimat vererek tablet alınmasını talimatını verdi. Siirt\'teki kutlamalar geçit töreni ile son buldu. ELAZIĞ VALİSİ KALDIRIM, \"CUMHURİYET, ÇAĞIN EN DOĞRU YÖNETİM BİÇİMİ\" Elazığ\'daki kutlamalar, Vali Çetin Oktay Kaldırım\'ın tebrik kabulü ile başladı. Elazığ Valiliği yeni hizmet binası önünde düzenlenen törene ise, Vali Çetin Oktay Kaldırım, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Garnizon Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Dumandağ, siyasi parti il başkanları, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Askeri bando eşliğinde İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Vali Kaldırım, Cumhuriyet\'in, çağın en doğru yönetim biçimi olduğunu dile getirerek, \"Cumhuriyetimizin ilelebet yeryüzünde hem bayrağımızı şanla ve gururla dalgalandırmasını, hem de insanlığa hizmet etmesini temenni ediyorum. İnşallah 2023\'te Cumhuriyetimiz 100\'üncü yılını doldurmuş olacak. Son derece köklü ve gelenekleri olan, temsil ettiği değerlerle de kadim bir yönetim biçimi. Ulu önder Atatürk Cumhuriyeti tarif ederken, \'Türk milletimizin karakterine ve geleneklerine en uygun yönetim biçimi\' olarak tasvir etmiştir. Cumhuriyet aynı zamanda çağımızın en doğru yönetim biçimidir\" dedi. BİNGÖL\'DE COŞKULU KUTLAMA Bingöl\'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Valisi Ali Mantı, 49\'uncu Tugay Komutanı Topçu Albay Ali Olcay Küçüktepe, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, daire müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katılımıyla yapılan törende öğrenciler şiirler okurken, yöresel halk oyunları gösteri sundu. Törende konuşan Vali Mantı, Cumhuriyet fazilet ve erdem rejimi olduğunu dile getirerek, \"Biz millet olarak memleket olarak tarihte her zaman Türk milleti birlik ve beraberliğini koruduğu müddetçe her zaman görevini tam olarak ifade etmiş mazlum ve mağdur milletlere de yardımcı olmuştur. Bizim bugün içeride ve dışarıda birliğimiz sayesinde Türkiye Cumhuriyeti dünyanın 17\'inci ekonominse sahiptir. İnşallah inanıyoruz ki, 2023\'üncü yıllarda Türkiye Cumhuriyeti devleti dünyanın 10\'uncu büyük ekonomisine sahip olacaktır\" dedi.