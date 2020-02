(Görüntülü) DOĞALGAZ DAĞITIMI İÇİN İLK KAZMAYI BAKAN KASAPOĞLU VURDU

Bakan Kasapoğlu, gençlerle birlikte türkü söyledi (3)

DOĞALGAZ DAĞITIM TÖRENİNE KATILDI



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir dizi temaslar ve ziyaretlerde bulunmak için geldiği Manisa\'nın Kula ilçesinde, doğalgaz dağıtım törenine katıldı. Narınca Mahallesi Divlit Caddesi ve Zafer İlkokulu önünden başlatılan doğalgaz dağıtım işi için yapılan törende konuşan Bakan Kasapoğlu, \"Bizler bu kutlu yola sizlere hizmet etmek amacıyla çıktık. Bugün Türkiye\'mizi baştan sona saran restleşme ve kalkınma hamlesinin temelinde bu milletimize hizmet aşkı yatıyor. İşte biz bu aşkla milletimize hizmette hiçbir sınır tanımayacağımızı vaat ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu makamlar bize milletimizin emanetidir. Bizim işimiz yalnız bugünle sınırlı değil. Görevimiz, bugün atacağımız adımlarla ülkemizi, yarınlarımızı, geleceğimizi hazırlamak. Bu anlamda, yükümüz ağır, görevimiz çetin ve bir o kadar da değerli. Bir evladınız, bir kardeşiniz olarak bu kutlu yolda sizlerin dua ve desteklerine daima ihtiyacım olduğunu bilmenizi isterim. Bugün burada önemli bir hizmetin ilk adımına şahitlik etmek, benim için ayrıca çok anlamlı. İlk kazmayı vuracağımız bugün de sizlerle birlikte olmak nasip olduğu için de ayrıca gururluyum\" dedi.



\'KULA\'YA HİZMET ETMEK GERÇEKTEN ÖNEMLİ BİR ONUR\'



Kula\'nın Antik Yunan\'dan bugüne hem ticari hem sosyal hareketlilik bakımından daima aktif bir şehir olduğuna dikkat çeken Bakan Kasapoğlu, \"Kula, gün gelmiş zorluklar yaşamış, gün gelmiş işgallere maruz kalmıştır. Fakat her seferinde üstündeki ölü toprağını savurmayı bilmiş, yarınlara her daim aynı inanç ve kararlılıkla yürümüştür. Kula efelerinin torunları dün canları pahasına istiklal müdafaasında yiğitçe mücadele ettiler. Biliyoruz ki bugün de memleketimizin istikbali ve bekası için aynı inançla üretiyorlar ve çalışıyorlar. Kula\'ya hizmet etmek gerçekten önemli bir onur. Bu memleketin her karış toprağına hizmet etmeyi bir borç, bir onur addediyoruz. Spor Toto Başkanlığı görevimdeyken, Kula\'nın çocukları, Kula\'nın gençleri için yarım kalmış okul inşaatlarımızdan spor tesisine kadar değişik hizmetlere vesile olduk. İnşallah bundan sonra da Kula\'mızın gençlerinin ve çocuklarının sosyal, kültürel ve sportif alanlarda gelişimi ve yarınlarda daha donanımlı bireyler olması için elimizden gelen katkıyı ardına kadar göstereceğiz ve var gücümüzle çalışacağız\" diye konuştu.



\'KULA BİZİM GÖZBEBEĞİMİZDİR\'



Bakan Kasapoğlu şöyle devam etti:



\"Kula\'nın bir evladı olarak yıllar sonra da hayırla yad edilmek bizim için en büyük amaçtır. Bundan daha büyük bahtiyarlık yoktur. Kula bizim göz bebeğimizdir, Manisa toprağımızdır, memleketimizdir. Gönlümüz daima sizlerledir. Evladınızı muhabbetle bağrınıza bastınız, sizlere ne kadar teşekkür etsem azdır. Bir an evvel çalışmaların tamamlanması ve doğalgaz hizmetine kavuşmanız için gereken ne ise hem ben hem diğer bakan arkadaşlarım, daima gerekeni yapacağız. Biliniz ki ana-baba ocağınızla, Ankara arasında bir gönül köprüsü kurulmuş durumdadır. İnşallah en kısa zamanda yeniden bir araya geleceğiz ve Kula\'ya olan yatırımlarımız devam edecek.\"



Bakan Kasapoğlu\'nun konuşmalarının ardından protokol üyeleri ile birlikte sembolik olarak temel atma töreni gerçekleştirilerek, doğalgazın şehir merkezindeki evlere ve iş yerlerine dağıtım işi başlatıldı. Temel atma töreninin ardından Kula\'ya yapılan yatırımları yerinde değerlendirmek amacıyla beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte İbrahim Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'ne geçen Bakan Kasapoğlu\'nu öğrenciler karşıladı. Öğrenciler ile birlikte bir süre sohbet eden ve hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Kasapoğlu, istekleri dinleyip, en kısa sürede yerine getireceği sözünü verdi.



SPOR KOMPLEKSİ İNŞAATINI GEZDİ



Bakan Kasapoğlu, okulun ardından Kula\'da halen yapımı devam eden yeni spor kompleksi inşaatını da gezdi. Spor kompleksinin tamamlandığında Ege Bölgesi\'nin parlayan yıldızı haline geleceğini belirten Bakan Kasapoğlu, inşaatının en kısa süre içerisinde tamamlanarak Kulalıların hizmetine açılması için çalışmaların hızlanması talimatını vererek, bu konunun yakın takipçisi olacağını da vurguladı. Bakan Kasapoğlu, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı görevindeyken Kula\'ya kazandırdığı bir diğer hizmet olan Jeopark Sentetik Çim Futbol Sahası\'nda da incelemelerde bulunup, burada kendisin bekleyen öğrencilerle bir süre sohbet etti. Bakan Kasapoğlu\'na Kula\'daki ziyaret ve incelemelerinde Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, AK Parti Manisa milletvekilleri Murat Baybatur, Semra Kaplan Kıvırcık ile Mehmet Ali Özkan, Kula Kaymakamı Kemal Duru, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, MHP\'li Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, MHP Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok, sivil toplum kuruluş başkanları, daire amirleri, siyasi parti yöneticileri ile çok sayıda vatandaş eşlik etti.