(Görüntülü) Diyarbakırlı sağlıkçılar, Ölmek istemiyoruz

Haber-Kamera Serdar SUNAR-Burak EMEKDİYARBAKIR),(DHA)DİYARBAKIR\'da, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde acil servisinde görevli bir doktorun hasta yakınlarının tarafından darp edilmesi nedeniyle bir araya gelen sağlıkçılar saldırıyı kınadı. Tıp Fakültesi Asistan Birliği üyesi Dr. Mustafa Mesutkaya, Bizler yaşatmaya çalşırken yaşamlarımızdan olmak istemiyoruz. Bu kadar açık şekilde gelen şiddet dalgasında bir arkadaşımızı daha kaybetmek istemiyoruzdedi. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil servisinde görevli Dr. Ahmet Azizoğlu\'nun 2 gün önce 10\'a yakın hasta yakını tarafından darp edilerek burnunun kırılması, hastane önünde yapılan açıklama ile kınandı. Aralarında Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Diş Hekimleri Odası ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Asistan Birliği üyelerininde bulunduğu bir grup sağlıkçı, saldırı için Dicle Acil ve Travmatoloji Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı. \'Sağlıkta şiddet sona ersin\' pankartı açan sağlıkçılar adına açıklamayı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Asistan Birliği üyesi Dr. Mustafa Mesutkaya yaptı. Acil servisinde görevli Dr. Ahmet Azizoğlu\'nun 10 hasta yakını tarafından feci şekilde darp edildiğini belirten Dr. Mesutkaya, Arkadaşımızın bu saldırıda gözlüğü ve burnu kırılmış, ayaklarında ise incinme meydana gelmiştir. Meslektaşımıza yapılan bu saldırıyı kınıyoruz dedi. \'ÖLMEK İSTEMİYORUZ\' Sağlık kuruluşlarında her gün ortalama 30 şiddet vakasının yaşandığını ifade eden Dr. Mesutkaya, Bizler yaşatmaya çalşırken, yaşamlarımızdan olmak istemiyoruz. Bu kadar açık şekilde gelen şiddet dalgasında bir arkadaşımızı daha kaybetmek istemiyoruz. Mesleğimizi icra ederken hastalarımıza yeterli süre ayırmak ve güvenli ortamlarda çalışmak istiyoruz. Türk Tabipler Birliği\'nin defalarca dile getirdiği sağlıkta şiddeti önleme yasasının bir an önce çıkarılarak şiddet uygulayanlara hapis cezasını yasallaşması sağlanmalıdır. Bu uyarılarımızın ve önerilerimizin hayati önem arz ettiğini tekrarlıyoruz. Ölmek istemiyoruz. Yaralanmak, hakaretlere maruz kalmak istemiyoruz. Bu şartlarda çalışmak istemiyoruz. Sağlıkta şiddetin önlenebileceğini, hekim-hasta ilişkisinin normal haline dönebileceğini düşünüyoruz şeklinde konuştu. Açıklama sonrası sağlıkçılar sessizce dağıldı.