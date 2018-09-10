(Görüntülü) Diyarbakır'da yapılan sosyal deney sosyal medyayı salladı

DİYARBAKIR,(DHA) DİYARBAKIR\'da, gerçekleştirilen sosyal bir deney sosyal medyayı salladı. İstanbul\'dan geldiğini söyleyen ve kalacak yeri olmadığını söyleyip konuştuğu kişilerden kalacak yer isteyen kişinin aldığı yanıtların yer aldığı sosyal deney, sosyal medyada en çok izlenen videolar arasına girdi. Diyarbakır\'lıların misafirperverliğini test etmek için sokakta yapılan ve sosyal medyada yayımlyanan sosyal deney ile ilgili video sosyal medyada büyük beğeni topladı. İstanbul\'dan geldiğini ve kalacak yeri olmadığını belirterek, görüştüğü kişilerden kalabilecek yer ayan kişi aldığı cevaplarla mutlu oluyor. Kalacak yeri olmadığını söyşleyen kişiyi kimi evine kimi ise öğrenci yurduna davet ediyor. Evlerinde kalacak yer olmadığını söyleyen bir kişi ise, otel parasını vereceğini söylüyor.