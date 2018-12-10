T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Diyarbakır'da HDP'ye 'açlık grevi' operasyonu: 25 gözaltı (2) - Yeniden

Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, HDP İl Başkanlığı'nda açlık grevine başlayanlara düzenlenen operasyonda 25 kişi gözaltına alındı

10 Aralık 2018 21:17

Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da, HDP İl Başkanlığı\'nda açlık grevine başlayanlara düzenlenen operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için 8 Kasım\'da tutuklu bulunduğu Diyarbakır Cezaevi\'nde açlık grevine başlayan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven\'e destek için HDP İl Başkanlığı\'nda bazı kişiler, geçtiğimiz günlerde açlık grevine başladı. Polis ekipleri, savcılık talimatıyla bu akşam saatlerinde açlık grevindeki kişilere yönelik operasyon düzenledi. Polislerin HDP İl Başkanlığı\'na düzenlediği operasyonda açlık grevinde oldukları belirtilen hepsi kadın, 25 kişi gözaltına alınırken, parti binasındaki terör örgütünü simgeleyen afiş ve flamalar da toplandı. Polisin HDP\'nin bulunduğu bina ve çevresindeki güvenlik önlemleri devam ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Canan ALTINTAŞ Serdar SUNARDİYARBAKIR DHA DİYARBAKIR HDPBaşkanlığıTerörPKKAbdullahKasımDiyarbakır CezaeviHDP Hakkari Milletvekili Leyla GüvenHDPPolisPolislerin HDPPolisin HDP
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24