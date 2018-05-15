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(Görüntülü) Diyarbakır'da arazi kavgası: 4 ölü, 2 yaralı (1)

Esat TAŞTEKİN (DHA) - DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesi Akçakale Köyü Şeyh Gür mezrasında aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki aile arasında çıkan çatışmada 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı

15 Mayıs 2018 17:30

Esat TAŞTEKİN (DHA) - DİYARBAKIR\'ın Ergani ilçesi Akçakale Köyü Şeyh Gür mezrasında aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki aile arasında çıkan çatışmada 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

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Esat TAŞTEKİN DHADİYARBAKIR ErganiAkçakale KöyüGür

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