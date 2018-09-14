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(Görüntülü) Diyarbakır kırsalında narkotik operasyonu

DİYARBAKIR,(DHA) Diyarbakır'ın kırsalındaki düzenlenen narkotik operasyonlarda tarlalarda bol miktarda hint keneviri ve uyuşturucu madde ele geçirildi, Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve 12 kiloluk el yapımı patlayıcı da imha edildi

14 Eylül 2018 12:29

DİYARBAKIR,(DHA) Diyarbakır\'ın kırsalındaki düzenlenen narkotik operasyonlarda tarlalarda bol miktarda hint keneviri ve uyuşturucu madde ele geçirildi, Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve 12 kiloluk el yapımı patlayıcı da imha edildi.

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