(Görüntülü) Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Van'da (2)

BU MİLLETİN ARASINDA FİTNE SOKMA ÇABASI İÇERİSİNDE OLANLAR VAR Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Van\'ın Tuşba Belediyesi tarafından, 15 Temmuz Şehitler Parkı\'nda düzenlenen iftar progamına katıldı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, Van Jandarma İl Komutanı, Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Van Müftüsü Nimetullah Arvas, Ak Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve çok sayıda vatandaşın katıldığı iftar programında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, Türk milleti arasında fitne sokma çabası içerisinde olan kişi ve grupların olduğu uyarısında bulundu. Prof. Dr. Erbaş, \"Bu millet bin yıldır, birlikte yaşıyor. Komşuluk ilişkilerini, akrabalık ilişkilerini en üst seviyede gerçekleştirmiş. Sevgisini, saygısını, sadakatini birbirine göstermiştir. Hangi ırktan, hangi renkten, hangi dili konuşuyor oluyorsa olsun ,hep birlikte birbirine gönlünü açmış. Ama, birileri fitne sokarak bu birliği, beraberliği bozmak istiyor. Bizim milletimiz, gerçeği her zaman görüyor. Bu fitneyi çıkaranların kimler olduğunu da biliyor, far ediyor, ona göre de tavrını alıyor\" dedi. Ramazan ayının birlik, beraberlik, hoşgörü ayı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ertaş, şöyle konuştu: \"Ramazan birlik ve beraberlik ayıdır. Hep birlikte iftar sofralarında buluşmamız, teravihlerde omuz omuza ruku etmemiz, secdeye gitmemiz, yine ramazanın sonunda bayramı idrak etmemiz, kardeşliğimizin, birliğimizin, beraberliğimizin ne kadar önemli olduğunu vurgulamaktadır. Buradan alacağımız mesaj şudur. Ramazan ayı, pek çok vesileyle Müslümanları nasıl bir araya getiriyorsa, ramazandan sonraki aylarda da bu birliğin, bu alışkanlığın, devam etmesi gerekiyor. Fitne, öldürmekten daha büyük bir kötülüktür, daha çirkindir. Bu millet bin yıldır birlikte yaşıyor. Komşuluk ilişkilerini, akrabalık ilişkilerini en üst seviyede gerçekleştirmiş. Hangi ırktan, hangi renkten, hangi dili konuşuyor oluyorsa olsun, hep birlikte birbirine gönlünü açmış. Ama birileri fitne sokarak bu birliği, beraberliği bozmak istiyor. Bizim milletimiz, gerçeği her zaman görüyor. Bu fitneyi çıkaranların kimler olduğunu da biliyor, fark ediyor, ona göre de tavrını alıyor.\" CAMİLERİMİZ, ÇOCUKLARLA CIVIL CIVIL OLSUN Yaz döneminde Kuran kurslarının açılacağını da hatırlatan Prof. Dr. Erbaş, \"Diyanet işleri Başkanlığı olarak her zaman alandayız. Müftülüğümüz, müftülüklerimiz, imamlarımız, Kuran kurslarımız, vaizlerimiz her zaman sizlerle birlikte. Onlar sizin için var. Biz, sizin için varız. Siz olmazsanız kime hizmet edeceğiz. O yüzden hocalarımız her zaman sizin hizmetinizde. 25 Haziran itibariyle yaz kuran kurslarımız başlıyor. Yaz kuran kurslarımız da istiyoruz ki; camilerimiz çocuklarla cıvıl cıvıl olsun. Yaş sınırı koymuyoruz, kim islamı öğrenmek istiyorsa camilerimize koşsun, kuran kurslarımıza koşsun\" dedi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, daha sonra merkez İpekyolu ilçesi\'nde bulunan Ulu Cami\'de vaaz verdi ve cemaate teravih namazı kıldırdı.