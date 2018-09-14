(Görüntülü) Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Gençlerimize sahip çıkmazsak, başkaları sahip çıkar

Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS, (DHA)- DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, gençlere sahip çıkılmazsa başklarının sahip çıkacağını belirterek, \"Mayası İslam ile yoğrulmuş olan bu milletin çocuklarını inkarcı bir ideoloji nasıl elde edip de dağa çıkarabiliyor, yanlış yerlere gönderebiliyor, yönlendirebiliyor\" dedi. Bitlis\'e çeşitli programlara katılmak için gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, polisevinde kanaat önderleri ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Prof. Dr. Ali Erbaş, burada yaptığı konuşmasında gençlere sahip çıkılmadığında farklı ideolojilerin sahip çıktığını, bu nedenle özellikle kanaat önderleri ve alimlere büyük görevler düştüğünü belirtti. Medreselerin akademiden, akademinin ise medreseden istifade etmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Erbaş, şöyle konuştu: \"Bitlis’te üniversitemizi ziyaret ettiğim zaman kaç öğrenci olduğunu sordum. 12 bin’e yakın öğrenci var dediler. Bunlar bizim çocuklarımız, Türkiye’nin her yerinden geliyorlar. Onlara bizim sahip çıkmamız lazım. İlahiyat fakültesi öğrencilerimiz var, aynı şekilde onların da medrese ilminde istifade etmesi lazım. Medresenin de akademiden istifade etmesi lazım. Aynı noktaya doğru gayret ediyoruz. Amacımız Allah rızası için ilim elde etmektir. Diyanet İşleri Başkanlığı\'nda yapmış olduğumuz eğitim programları çerçevesinde ihtiyaç odaklı Kuran kursları programı diye bir program uyguluyoruz. Biz yediden önce de yetmişten sonra da Kuran kurslarımızda, camilerimizde hocalarımızın her yaş grubunda talebeleri var diyoruz\" dedi. Türkiye’de ilahiyat fakültelerinin sayısının 102 olduğunu belirten Prof. Dr. Erbaş, \"Bu yüzden diyorum ki; birbirimizin birikiminden istifade etmemiz lazım. Din eğitiminin sıkıntıya girdiği zamanlar 60 bine kadar düşen imam hatip lisesi öğrencisi sayısı şimdi 1 Milyon 500 bini aşmış durumda. Şimdi nicelik tamam, yani sayı itibari ile hem medreselerimizde, hem liselerimizde hem de fakülte ve üniversitelerimizde 1 milyonlardan 5-6 milyonlara çıktı sayımız. Dünyada nüfusu bizim üniversite öğrencilerimizden daha az olan ülkeler var. Bizim ülkemizde üniversite dahil tüm öğrencilerimizin sayısı 20 milyonun üzerinde. Yani 20 milyonluk bir ülkeyi orta derecede, yani büyük bir ülke olma yolunda sayıyorlar. Bizim öğrenci sayımız, 100\'ün üzerinde ülkeyle neredeyse eş değer. O zaman niteliğe önem vereceğiz. İyi yetiştirip kaliteye önem vereceğiz. Kalite bizim inancımızın temel noktalarından birisidir. Peygamber efendimiz buyuruyor ki; \'işi ehline vermediğiniz zaman kıyameti bekleyiniz\' diyor. O zaman bizim ehliyetli insanlar yetiştirmemiz lazım. Hangi alanda olursak olalım, ehliyetli, nitelikli ve kaliteli insanlar yetiştirmemiz lazım. Sahip çıkalım gençlerimize, sahip çıkalım çocuklarımıza, biz sahip çıkmazsak başkaları sahip çıkıyor. Hem de birtakım inkarcı ideolojiler, dinden uzak ideolojiler sahip çıkıyor. Bu bölgeler Hz. Ömer dönemlerinde fethedildi. Yani o gün bugündür mayası İslam ile yoğrulmuş olan bu milletin çocuklarını inkarcı bir ideoloji nasıl elde edipte dağa çıkarabiliyor, yanlış yerlere gönderebiliyor, yönlendirebiliyor. Medrese alimleri, imam hatipliler ve fakülteliler olarak kendimizi muhasebeye çekmemiz lazım\" diye konuştu.