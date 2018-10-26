(Görüntülü) DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Çok tehlikeli bir ekonomik krize sürükleniyoruz

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- DEVRİMCİ İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Türkiye\'nin çok tehlikeli bir ekonomik krize sürüklendiğini söyledi. Eskişehir\'de İsmet İnönü Caddesi ile İstasyon Caddesi\'nin kesiştiği kavşakta düzenlenen \'Krizin Faturasını Emekçiler Ödemeyecek\' adlı basın açıklamasına CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK üyeleri ile bazı sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. Arzu Çerkezoğlu konuşmada Türkiye\'nin çok derin bir ekonomik krize doğru sürüklendiğini belirterek şöyle devam etti: \"Bugün bu ülkeyi yönetenler \'Kriz miriz yok\' diyorlar. Bugün bu ülkeyi yönetenler \'yaşadığımız ekonomik sıkıntılar psikolojiktir\' diyorlar. Ama biz her gün bakkala, manava, markete gittiğimizde, evimize elektrik, doğalgaz, su faturası geldiğinde bu ülkede kriz var mı yok mu? Ya da yaşadığımız şeyler psikolojik mi değil mi? çok açık bir biçimde görüyoruz. Öncelikle adını doğru koymak ve sorunu kabul etmek gerekir. Bugün Türkiye\'de bir ekonomik kriz var. Bugün bu kriz yıllardır bu ülkeyi yönetenlerin, onların politikalarının, ekonomik tercihlerinin ortaya çıkarttığı bir krizdir.\" Krizin kendiliğinden ve tesadüfen ortaya çıkmadığını ifade eden Arzu Çerkezoğlu, \"Yıllardır bu ülkeyi yönetenler, tümüyle borçlanmaya dayanan, dışarıdan sıcak para akışına dayanan, ama aldığı borcu da betona gömen, üretimi değil tüketimi kışkırtan bir ekonomik modelle, bu ekonomik politikalarla bu krizi yarattılar. Özelleştirmelerden tarımın çökertilmesine kadar her türlü politikalarıyla bu ülkeyi iğneden ipliğe dışa bağımlı hale getirenlerdir bu krizi yaratanlar. Bu krizi, bu ülkenin yüzde 1\'lik kesimi yarattı. Onların yarattığı, yüzde 1\'in yarattığı bu krizin faturasının, bedelinin yüzde 99\'una kesilmesine karşı bugün hep birlikte omuz omuza bir mücadeleyi yürütüyoruz\" diye konuştu. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Türkiye\'nin borçlu bir ülke haline geldiğini belirterek, \"Ülkenin 467 milyar dolar dış borcu var. Üçte ikisi özel sektörün borcu. Yıllardır kasalarını dolduranlar şimdi zararı bölüştürmekten söz ediyorlar. Yıllardır karı paylaşmayanlar şimdi külfeti paylaştırmak istiyorlar. Bu borç bizim borcumuz değil. İşçi sınıfı borçlu değildir. Tersine işçi sınıfı alacaklıdır\" dedi.