T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Dilenci gibi davranıp, işyerinden hırsızlık yapan 2 kadın tutuklandı

ŞANLIURFA,(DHA) - ŞANLIURFA'da, dilenci gibi davranak, girdikleri işyerinde hırsızlık yapan ve polis tarafından yakalanan 2 kadın, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

25 Aralık 2018 20:40

ŞANLIURFA,(DHA) - ŞANLIURFA\'da, dilenci gibi davranak, girdikleri işyerinde hırsızlık yapan ve polis tarafından yakalanan 2 kadın, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sabah saatlerinde Susuz Mahallesi\'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, dilenci gibi davranan S.G. ve T.G., işyerine girerek altın ve para çaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda 2 kadının kimliğini tespit ederek Yenice Mahallesi\'ndeki evlerine operasyon düzenledi. Ekiplerin evde yaptığı aramada çalıntı olarak değerlendirilen para ve altınlar bulundu. Emniyete götürülen S.G. ve T.G. işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SabahSusuz MahallesiYenice MahallesiEkiplerinEmniyete
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24