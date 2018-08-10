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(Görüntülü) Dikkatsiz sürücülerin kazaları kamerada

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ'de gerçekleşen iki ayrı trafik kazası, MOBESE kamerası tarafından anbean kaydedildi

10 Ağustos 2018 20:37

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ\'de gerçekleşen iki ayrı trafik kazası, MOBESE kamerası tarafından anbean kaydedildi. Pamukkale ilçesi İncilipınar Caddesi\'nde bir süre önce meydana gelen iki ayrı trafik kazası, MOBESE kamerası tarafından görüntülendi. İlk kamera görüntüsünde, kontrolsüz kavşakta dikkatsizce yola çıkan bir cipe, caddeden gelen bir otomobilin çarpması yer alıyor. Bu kazada sürücüler yara almazken, diğer kazada ise otomobile çarpan motosikletin sürücüsü ve arkasındaki yolcunun havada takla atması MOBESE kamerasınca görüntülendi. Motosiklet sürücüsü ve arkadaşı kazayı, başlarında kask olduğu için hafif sıyrıklarla atlattı.

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