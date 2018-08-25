T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) DHA muhabirine, görevi sırasında gazlı mermili saldırı

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Beyoğlu'nda Cumartesi Anneleri için düzenlenen eylemi takip eden Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabiri Özgür Deniz Kaya, röportaj yaptığı sırada, bir polis memurunun ateşlediği tabancadan çıkan gazlı mermilerin hedefi oldu

25 Ağustos 2018 22:06

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Beyoğlu\'nda Cumartesi Anneleri için düzenlenen eylemi takip eden Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabiri Özgür Deniz Kaya, röportaj yaptığı sırada, bir polis memurunun ateşlediği tabancadan çıkan gazlı mermilerin hedefi oldu. Kaya, bacağına isabet eden 2 gazlı mermi ile yaralandı. Bugün, Cumartesi Anneleri’nin İstiklal Caddesi’nde 700\'üncü kez düzenlediği eylem sırasında görevini yapan DHA muhabiri Özgür Deniz Kaya, polisin gazlı mermisinin hedefi oldu. Eyleme müdahale sürerken, görevini yapan, röportajlar gerçekleştiren DHA muhabiri Özgür Deniz Kaya\'ya doğru, bir polis memuru, hedef gözeterek gazlı mermi atan tabancasını peş peşe ateşledi. Kaya, sağ bacağına isabet eden 2 gazlı mermi ile yaralandı. DHA Muhabiri Kaya, olay sonrası yaptığı açıklamada, \"Bir milletvekili ile röportaj yapıyordum. Bu esnada bana doğru yönelen çok sayıda mermi sesleri duydum. İki tanesi de sağ bacağıma isabet etti\" dedi. Gazeteci Kaya, olay sonrasında gittiği Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nden darp raporu da aldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHABeyoğlu Cumartesi AnneleriDemirören Haber Ajansı DHADeniz KayaKayaBugün Cumartesi AnnelerininCaddesindeEylemeDHA Muhabiri KayaBuGazeteci KayaTaksim EğitimAraştırma Hastanesi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24