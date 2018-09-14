(Görüntülü) Devrilen iş makinesinin operatörü öldü

Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA) - BARTIN\'ın Ulus ilçesinde, ormanlık alanda temizlik çalışması yapan iş makinesi operatörü 29 yaşındaki Orhan Kaya, devrilen iş makinesi ile ağaç arasında sıkışarak yaşamını yitirdi.



Ulus ilçesine bağlı Dorucaşahince Köyü Demirören Mahallesi\'nde ormanlık alanda iş makinesi ile orman gülü temizliği yapan müteahhit firma çalışanı Orhan Kaya\'dan dünden bu yana haber alamayan ailesi, köylülerle birlikte arama yaptı. Kısa süren arama çalışmasının ardından Orhan Kaya\'nın, 10 metre yükseklikten devrilen iş makinesi ile ağaç arasında sıkıştığı tespit edildi. Köylülerin durumu 112 Acil ekiplerine bildirilmesinin ardından köye gelen ekipler, Orhan Kaya\'nın öldüğünü belirledi. Olay yerine gelen başka bir iş makinesi yardımıyla Orhan Kaya sıkıştığı yerden çıkartıldı. Orhan Kaya\'nın cenazesi Ulus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Köyde yaşayan Ali Cozur, \"Bizi iş makinesi operatörünün ailesi ve orman işletmesinden aradılar. Bizde dünden beri kendisini hiç görmedik. Kendisini her sabah köye gelirken görüyorduk. Bu olay bizleri çok üzdü\" dedi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.