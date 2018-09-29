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(Görüntülü) Devrilen ağacın altında kalan baba-oğul yaralandı

Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA)- BATMAN'ın Beşiri ilçesinde, henüz bilinmeyen nedenle devrilen  dut ağacının altında kalan baba-oğul, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı

29 Eylül 2018 12:10

Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA)- BATMAN\'ın Beşiri ilçesinde, henüz bilinmeyen nedenle devrilen  dut ağacının altında kalan baba-oğul, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde, Beşiri ilçesi çarşı merkezinde meydana geldi. Dut ağacı, henüz bilinmeyen nedenle göbek kısmından kırılarak devrildi. Ağacın dibinde oturan onlarca kişi kaçarak kurtulurken, baba A.İ. ve oğlu S.İ. devrilen ağacın altında kaldı. Çevredekilerin yardımıyla ağacın altından çıkarılan baba-oğul, Beşiri Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Baba ve oğlunun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kurtarma çalışmaları ise çevredekiler tarafından cep telefonu kaydedildi. 

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