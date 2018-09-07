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(Görüntülü) Dev dalgalarla selfie

Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA) - BARTIN'ın Amasra ilçesinde, şiddetli rüzgar nedeniyle denizde 5 metreyi bulan dalgalar oluştu

07 Eylül 2018 20:28

Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA) - BARTIN\'ın Amasra ilçesinde, şiddetli rüzgar nedeniyle denizde 5 metreyi bulan dalgalar oluştu. Limanda yükselen dalgaları arkalarına alanlar, selfie çekti.

Amasra\'da saatteki hızı 50 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Amasra Küçük Liman\'da kayalara çarpan dalgaların boyu 5 metreyi buldu. Limanda yükselen dalgaları arkalarına alanlar ise selfie çekti. Bazı kişiler ise yakınlarına poz verdi. Kıyıya yaklaşanlardan bazıları da dalgalar yüzünden ıslandı. Şiddetli rüzgar, balıkçıları da etkiledi. Balıkçılar tekneleriyle limana sığındı. Rüzgar nedeniyle ilerleyemeyen bazı kuru yük gemilerinin kaptanları da büyük liman dışına ve içine demirledi. Belediye ise hoparlörden anons yaptırarak, ilçe sakinlerini şiddetli rüzgarın oluşturacağı olumsuzluklara karşı uyardı.

 

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