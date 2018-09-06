(Görüntülü) Denizli'de tek tuşla acil yardım dönemi başladı

Ramazan ÇETİN DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi\'nin Evde Bakım ve Sağlık Merkezi, tek tuşla acil sağlık yardımı dönemi başlattı. Yalnız yaşayan, yürümekte güçlük çeken ya da yatalak olan hastaların, evlerine acil yardım cihazı yerleştiriliyor. Yeni uygulamayla vatandaşlar, acil bir durumda tek tuşla yardım talep edebiliyor. Günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen, evde bakım hizmetine ihtiyaç duyan yaşlı, engelli ve yatalak vatandaşlara, bakım ile sağlık hizmeti veren Denizli Büyükşehir Belediyesi\'nin Evde Bakım ve Sağlık Merkezi, yalnız yaşayan hastaların hayata daha güvende bakabilmeleri için yeni bir uygulama başlattı. Büyükşehir Belediyesi, evde bakım ve sağlık hizmeti verdiği yalnız yaşayan, yürümekte güçlük çeken ve yatalak hastaların evlerine acil bir durumda iletişime geçmek için acil yardım cihazı yerleştirdi. İlk etapta 30 dolayında ihtiyaç sahibi vatandaşın yatak ucuna yerleştirilen cihazlarda, 3 ayrı buton bulunuyor. Cihazla hastalar; acil bir durumda 112 Acil\'e, sağlık durumlarıyla ilgili bir bilgiye danışmak için Denizli Büyükşehir Belediyesinin 7- 24 saat hizmet verdiği \'444 85 20\' numaralı Tıbbi Danışma Hizmeti hattına veya kendisinin belirlediği bir yakınına tek tuşla ulaşabiliyor. Acil yardım cihazıyla ihtiyaç sahiplerinin ilgili kurum ve kişilere doğrudan ve kesintisiz iletişim kurması amaçlanırken, acil bir durumda hastanın cihazdan uzak olması ihtimali de düşünüldü. Hastanın mutfak gibi evinin başka bir odasında olabileceği ihtimali de göz önüne alınarak yanında taşıyabileceği seyyar bir cihaz daha verildi. Kolye şeklinde olan cihazı boynuna asarak taşıyabilen hasta, acil bir durumda 112 Acil\'e tek tuşla ulaşabiliyor.