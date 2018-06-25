(Görüntülü) Denizli'de Ak Parti'lilerden zeybekli kutlama

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de Ak Parti\'liler, Cumhurbaşkanlığı ve 27\'nci Dönem Milletvekili Seçim sonuçlarını zeybek oynayarak kutladı.



Ak Parti Denizli İl Başkanlığı tarafından, Delikliçınar Meydanı\'nda kutlama yapıldı. Partililer, ellerinde Türk bayrağı ve parti bayrakları taşıdı. Meydana kurulan platforma çıkan, Ak Parti\'den milletvekili seçilen Cahit Özkan, Şahin Tin, Ahmet Yıldız ile Nilgün Ök ve seçilemeyen adaylar, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Parti7li Osman Zolan ile Ak Parti İl Başkanı Necip Filiz, birer konuşma yaptı. Ardından milletvekilleri ile Başkan Zolan, seçim zaferini kutlayarak zeybek oynadı. Kutlama, gecenin ilerleyen saatine kadar sürdü. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de meydana görüntülü bağlanıp, partilileri kutladı.